Avrupa futbolunu sarsan deprem: Como, Real Madrid ve Bayern Münih'in rekorunu yakaladı

İtalyan ekibi Como, bu akşam oynanan ve 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında iki takımı bir araya getiren çarşamba akşamı karşılaşmasında, ev sahibi Fransız ekibi Lens'in filelerine 9 gol bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde bir rekora imza attı.

Böylece Como, Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maçta 9 gol atmayı başaran 21. yüzyıldaki ikinci takım oldu ve Eylül 2024'te Hırvat ekibi Dinamo Zagreb karşısında aynı başarıyı elde ederek 9-2 kazanan Bayern Münih'e eşlik etti.

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Maç, teknik direktörü Cesc Fabregas yönetimindeki İtalyan ekibinin olağanüstü bir hücum gösterisiyle Como'nun 9-1 galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmada Anastasios Douvikas hat-trick yaparken, kalan gollerde Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Baba Thiaw sırayla sahneye çıktı. Lens'in tek golünü ise Ricardo Aguilar kaydetti.

Bayern Münih bu tarihi başarıyı 17 Eylül 2024'te, Dinamo Zagreb'i 9-2 ezdiği maçta elde etmişti. Karşılaşmada Harry Kane 3'ü penaltı olmak üzere 4 gol kaydederken, Michael Olise 2 gol attı; Raphael Guerreiro, Leroy Sane ve Leon Goretzka da birer gol buldu.

"Opta" ağının istatistiklerine göre Bavyera devi, Şampiyonlar Ligi tarihinde tek bir maçta 9 gol atan ilk takımdı. Turnuvanın adı değişmeden önceki Avrupa Kupası tarihindeki son benzer başarı ise 1990 yılında Avusturya ekibi Swarovski Tirol'ü 9-1 yenen Real Madrid'e aitti.