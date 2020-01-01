Avrupa futbolunda zirvenin sahipleri değişiyor

İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Inter ve Almanya'da Leipzig, bu sezonun ilk yarısında liglerinde gösterdikleri performansla öne çıktı.

Son yıllarda rakipleriyle arasındaki makası açarak liglerinde adlarını zirveye yazdıran , ve , bu sezon öncekilere oranla çok daha zorlu rakiplerle zirve yarışının içinde yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'de , İtalya 1. Futbol Ligi'nde ( ) ve 1. Futbol Ligi'nde ( ) Leipzig, sezonun ilk yarısında elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu ederken, şampiyonluk yarışının en önemli adayları konumunda bulunuyor.

Liverpool 30 yıllık hasretini sona erdirme peşinde

Premier Lig'de son 8 yılda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester City'nin üstünlüğüne bu sezon engel olmakta kararlı olan ve ilk devreyi açık ara farkla zirvede tamamlayan Liverpool, 30 yıldır devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

Geçen sezon 97 puan elde etmesine rağmen ligi Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamlayan İngiltere temsilcisi, bu sezon ise 20 maçın 19'unu kazanırken, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

Namağlup ve bir maç eksiğiyle topladığı 58 puanla ikinci sıradaki 'nin 13 puan önünde yer alan Liverpool, kendisine ait İngiltere Premier Lig tarihinde ilk devrede en yakın rakibine en fazla puan farkı atan takım unvanını bu sezon da egale etti.

Liverpool, tarihinin en iyi dönemlerinden biri olarak hatırlanan 1987-88 sezonunda İskoç teknik adam Kenny Dalglish yönetiminde üst üste 29 maç kaybetmeden şampiyonluğa ulaşırken, devre arasına en yakın rakibinin yine 13 puan önünde girmişti.

Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde her sezon performansını yükselten Liverpool'un ligde hücum yükünü çeken oyuncular arasında Sadio Mane 11 kez ağları sarsarak zirvede yer alırken, Muhammed Salah 10, Roberto Firmino ise 6 golle öne çıktı.

Inter, Juventus'un hegemonyasını kırmak istiyor

Serie A'da 8 yıldır üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan ve sportif başarıda rakiplerine açık ara fark atan Juventus'un bu sezon zirve yolunda ciddi bir rakibi bulunuyor.

Kadrosunda Brezilyalı Ronaldo, Portekizli Luis Figo, Arjantinli Esteban Cambiasso gibi efsane oyuncuları barındırdığı 2005-10 sezonları arasında üst üste 5 şampiyonluk yaşamasının ardından düşüşe geçen Inter, 10 yıllık aranın ardından yeniden zirve yarışının en önemli adayları arasına adını yazdırdı.

17 haftası sona eren Serie A'da 42 puan ve averaj farkıyla Juventus'un önünde liderlik koltuğuna oturan Inter'de iki oyuncu performansıyla öne çıktı. Sezon başında 'dan 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belçikalı santrafor Romelu Lukaku, ligde 12 gole imza atarak krallık yarışında 17 gol atan Laziolu Ciro Immobile'nin ardında ikinci sırada yer alıyor. Arjantinli forvet Lautaro Martinez de ligde 8 kez fileleri havalandırarak Inter'in hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

Leipzig tarihe geçmeyi hedefliyor

Son yıllarda gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Leipzig, ilk yarısını 37 puanla lider tamamladığı Bundesliga'da, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

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Son 7 sezon üst üste zirvede yer alarak ligin açık ara en başarılı takımı konumundaki Bayern Münih'in 4 puan önünde ilk yarıyı tamamlayan Leipzig, henüz 10 yıllık bir tarihe sahip olmasına rağmen önemli başarılar elde etti.

Beşinci ligdeki SSV Markranstadt Kulübünün lisansını alıp içecek markası Red Bull'un desteğiyle 19 Mayıs 2009 yılında kurulan Leipzig, 7 yıl gibi kısa bir süre içinde Bundesliga'ya çıkmayı başardı. 2016'dan bu yana mücadele ettiği Bundesliga'da ilk sezonunu ikinci sırada tamamlayan Doğu Almanya ekibi, 2017-18 sezonunu altıncı, geçen sezonu ise üçüncü sırada tamamladı.

Almanya Milli Takımı'nda da görev alan forvet oyuncusu Timo Werner, ligin ilk yarısında attığı 18 golle krallık yarışında, 19 kez fileleri havalandıran Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin ardından ikinci sırada yer alırken, Leipzig'in en önemli oyuncusu olarak öne çıktı.