Avrupa futbolunda devrim: UEFA'ya karşı yapılan şikayet güç haritasını yeniden çizebilir

Avrupa futbolundaki güç haritasını yeniden çizebilecek benzeri görülmemiş bir adımla Avrupa Kulüpler Birliği (UEC), Avrupa Komisyonu'na resmi şikayette bulundu ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) ve Avrupa Kulüpler Derneği'ni (ECA) Avrupa Birliği içindeki rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.

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"Reuters" ajansının haberine göre, bugün pazartesi günü yapılan şikayet, kıta kulüplerinin kaderini gerçekte kimin kontrol ettiği ve herkesin gelirlerini, maç takvimini ve turnuvaların yapısını etkileyen büyük kararların nasıl alındığına ilişkin hassas bir dosyayı açıyor.

Şikayetçi birlik, UEFA ile ECA arasında imzalanan mutabakat zaptına odaklanıyor ve bu zaptın ECA'ya tüm Avrupa kulüplerinin tek temsilcisi statüsü verdiğini savunuyor. Birlik, bu tanınmanın futbol sisteminin çoğunluğunu oluşturmalarına rağmen yüzlerce küçük ve orta ölçekli kulübü karar alma süreçlerine gerçek anlamda katılımın dışında bıraktığını vurguluyor.

Birlik, iddiasını rekabeti kısıtlayan ya da hakim durumun kötüye kullanılmasına yol açan anlaşma ve uygulamaları yasaklayan Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 101 ve 102. maddelerine dayandırıyor.

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Dennis Gudasic, mevcut durumun tek bir kuruluşa kıtadaki tüm kulüpleri kapsayan geniş yetkiler verdiğini, kulüplerin büyük bölümünün ise etkili bir sese sahip olmadığını söyledi. Gudasic, birliğin Avrupa Komisyonu'ndan bu düzenlemelerin Avrupa Birliği hukukuyla ne ölçüde uyumlu olduğunu incelemesini talep ettiğini de ekledi.

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Mutabakat zaptı 2023 yılına dayanıyor ve 2024'te uzatılarak 2033 yılına kadar geçerli hale getirildi. Zapta göre ECA, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi'nin 20 üyesinden 16'sını aday gösteriyor. Bu komite, yönetişimdeki köklü değişiklikleri incelemekten sorumlu. ECA ayrıca UEFA İcra Komitesi üyelerinin aday gösterilmesinde de rol alıyor ve bu durum kuruluşun karar mekanizmalarının en üst kademelerindeki etkisini artırıyor.

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UEFA ve ECA ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin daha önce ECA ile ortaklığı, oyunun tüm seviyelerine hizmet eden kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistemin temeli olarak nitelendirmişti.

ECA'nın 900'den fazla kulübü bünyesinde barındırdığı, Avrupa Kulüpler Birliği'nin ise 22 ülkeden 138 kulüpten oluştuğu biliniyor. 2023'te daha adil ve dengeli bir sistemi güçlendirmek amacıyla kurulan Avrupa Kulüpler Birliği, mutabakat zaptında bağlayıcı ve uygulanabilir değişiklikler yapılması için UEFA ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.

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Bu şikayet, Avrupa futbolunda gelir dağılımı ve adil temsil konusundaki tartışmaların giderek arttığı bir döneme denk geliyor. Avrupa Komisyonu dosyayı incelemeyi kabul ederse, bu durum kıtadaki istişare ve temsil mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasına yol açabilir ve uzun süredir dışlandığını hisseden kulüplerin sesinin daha güçlü çıkmasının önünü açabilir.