Avrupa futbolu kura çekimi: Ajax, NEC ve FC Twente’nin rakipleri belli oldu

NEC, FC Twente ve Ajax, sırasıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin grup aşamasına giden yollarını belirlediler. Pazartesi öğleden sonra, İsviçre’nin Nyon kentinde kura çekimi gerçekleştirildi.

NEC, geçen sezon üçüncü sırada bitirdiği için Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü ön eleme turuna katılıyor ve bu turda Olympiakos ile karşılaşacak. İlk maç 4 veya 5 Ağustos'ta Yunanistan'da oynanacak, rövanş maçı ise bir hafta sonra Nijmegen'de yapılacak.

NEC, geçen sezon Yunanistan'da ikinci sırada yer alan rakibini iki maçlık seride yenmeyi başarırsa, Dick Schreuder'in takımı milyarlarca dolarlık turnuvanın play-off'larına (son ön eleme turu) doğrudan katılmaya hak kazanacak. Kaybetmesi durumunda ise Nijmegen ekibi Avrupa Ligi'ne katılacak.

FC Twente, Avrupa Ligi’nin ikinci ön eleme turunda Macar Ferencváros ile karşılaşacağını zaten biliyordu; ancak bu turu geçmesi halinde üçüncü ön eleme turundaki rakibi de artık belli oldu. Bu turda, Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun kaybedeni bekliyor olacak.

Twente, geçen sezon dördüncü sırada yer aldığı için ikinci ön eleme turuna doğrudan katılıyor. Bu, John van den Brom'un takımının sezonu önümüzdeki Perşembe günü resmen başlatacağı anlamına geliyor. İlk maç Grolsch Veste'de oynanacak; bir hafta sonra ise Twente, Macaristan'a gidecek.

Geçen sezon elde ettiği hayal kırıklığı yaratan beşinci sıra nedeniyle Ajax, Conference League’e katılmaya odaklanmak zorunda kalacak. İkinci ön eleme turunda Amsterdam ekibi, bilindiği üzere Perşembe günü Sırbistan’da FK Vojvodina ile karşılaşacak. Gelecek hafta ise Johan Cruijff ArenA’da rövanş maçı oynanacak.

Ajax, Vojvodina’yı elerse, Conference League’in grup aşamasına katılmak için bir engeli daha aşması gerekecek. Pazartesi günü yapılan kura çekimi sonucunda, teknik direktör Míchel’in takımını, İrlandalı Shelbourne FC ile Estonyalı Nõmme Kalju FC arasındaki maçın galibi ile iki maçlık bir karşılaşma bekliyor.