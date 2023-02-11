Yetkililer, yaşanan büyük deprem felaketleri sonrasında reaksiyon aldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizdeki 10 ilin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen deprem nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından yardım yapılacağı açıklandı.

Meydana gelen büyük felaketler sonrasında, ülkemizde 13 milyon insanın direkt olarak etkilendiğinin altı çiziliyor.

Ve bu nedenle, dünyanın her yerinden Türkiye'ye destekler gelmeye devam ediyor.

UEFA, depremzedeler için 200 bin Euro bağışlayacağını duyurdu.

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Ne söylendi?

Resmi siteden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı.

"UEFA ve partneri Çocuklar İçin UEFA Vakfı, geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem nedeniyle etkilenen insanlar için 200 bin Euro bağışlayacak.

"UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na 150 bin Euro, Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Vakfı'na 50 bin Euro bağışladı."

UEFA Başkanı Ceferin ise, "UEFA, yaşanan dramatik olay nedeniyle ilk yardımını yapıyor.

"Üyelerimize ve derneklerimize hızlı reaksiyon gösterdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.