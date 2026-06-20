Avrupa dışında… Ibra, Dünya Kupası’nı kazanması için sürpriz bir milli takımı aday gösteriyor

İsveç milli takımının efsanesi Zlatan İbrahimoviç, 2026 Dünya Kupası’nı kazanacak takım olarak Avrupa ve Güney Amerika kıtaları dışındaki bir milli takımı aday gösterdi.

Ibrahimović, şu anda Dünya Kupası süresince Fox Sports kanalında spor yorumcusu olarak görev yapıyor.

ABD milli takımının Dünya Kupası'nı kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda İbrahimoviç, tek kelimeyle "Evet" yanıtını verdi.

ABD milli takımı, Paraguay'ı 4-1 ve Avustralya'yı 2-0 yenerek ilk iki maçında 6 puan topladı ve Dünya Kupası'nda son 32'ye kalmayı garantiledi.

Ibrahimović, “ABD, Avustralya karşısında iyi bir performans sergiledi ve şu anda gerekli ivmeyi yakaladı” diye ekledi.

Ve şöyle devam etti: “Teknik direktör Mauricio Pochettino, iki forvet oynatarak ve ileride yüksek pres uygulayarak iyi bir iş çıkardı; bu da Avustralya’yı uzun paslar oynamaya zorladı.”

"Daha önce ABD milli takımına inanmıyorsanız, size tekrar söyleyeyim: Onlara inanmaya başlayın. Arkalarında tüm ülkenin desteği var ve bu tür bir desteğe sahip olduğunuzda, sizi yenmek zorlaşır" diye vurguladı.