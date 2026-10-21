Suudi Roshn Ligi tarihle buluşmaya hazırlanıyor; büyük Avrupa liglerinin izinden gitmeye çok yaklaştı.

Suudi Ligi'nin yayıncısı olan "Thmanyah" kanalları, turnuva maçlarının yarın perşembe günü başlayacak on birinci haftadan itibaren "4K" süper yayın teknolojisiyle yayınlanacağını duyurdu.

"Thmanyah", bu özelliğin Suudi futbol tarihinde ilk kez sunulacağını ve yalnızca kanalın kendi uygulamasına abone olan müşterilere özel olarak sağlanacağını açıkladı.

Buna karşılık kanal, Suudi Roshn Ligi maçlarını uygulamaya abone olmayanlar için uydu ve dijital ortamda ücretsiz yayınlamaya devam edecek; ancak bu, standart kalite "SD" ile olacak.

Suudi kanalları ayrıca, uygulamaya abone olanlara özel bazı ayrıcalıkları da duyurdu; canlı yayın sırasında tekrar izleme, spikerler ile saha sesi arasında geçiş yapma ve maç anları arasında gezinme gibi.

"4K" süper yayın teknolojisinin, İngiltere Premier Ligi, İspanya ve Almanya liglerindeki bazı büyük maçlar ile UEFA Şampiyonlar Ligi gibi dünya futbolundan bazı maçların yayınında kullanıldığını hatırlatmak gerekir.