Fas'ın eski yıldızı Mehdi Benatia, Olimpik Marsilya'dan ayrılmasının birkaç ay ardından büyük bir Avrupa kulübünde spor direktörü görevini üstlenmek için aday adayları listesine girdi.

Olimpik Marsilya'da önce spor danışmanı, ardından spor direktörü olan Benatia, takımla son derece çalkantılı geçen bir sezonun sonunda, geçtiğimiz mayıs ayında görevinden ayrıldı.

Eski Faslı millî oyuncu, şubat ayında ayrılacağını açıklamış, ardından kararından vazgeçerek sezon sonuna kadar görevine devam etmişti.

O tarihten bu yana eski stoper, Canal+ kanalında spor analisti olarak çalışıyor; ancak futbol dünyasında yeni bir projeye girişme ihtimalini de dışlamadı.

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Benatia'nın kulüplere dönüşü, Mehdi'nin iyi tanıdığı bir ülke olan İtalya üzerinden olabilir; zira daha önce burada Udinese, Roma ve Juventus formalarını giymişti.

"Foot Mercato" sitesi, İspanyol gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Milan'ın spor yönetimi ekibi için birçok adayı değerlendirdiğini bildirdi.

Moretto, YouTube'da şu açıklamayı yaptı: "Şu ana kadar başlıca aday olarak öne çıkan herhangi bir isim yok, ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla görüşme ve temas yapılması planlanıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Marsilya'nın eski savunmacısı ve eski spor direktörü Mehdi Benatia'nın kariyerine kısaca değinmek isterim; kendisi iyi tanıdığı bir ülke olan İtalya'da yeniden çalışmaktan mutluluk duyacaktır."

Ayrıca Faslı'nın, kulübün kendisiyle iletişime geçmesi hâlinde Milan'a katılma fikrine açık olduğunu da ekledi.

Milan'ın, kulübün sahibi Gerry Cardinale'nin, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması üzerine mayıs ayı sonunda görevden aldığı Igli Tare'nin ayrılmasından bu yana spor yönetimini yeniden yapılandırmaya çalıştığı hatırlatılıyor.