Avrupa'dan isyan... "UEFA", 2026 Dünya Kupası yasasının uygulanmasını reddediyor

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından onaylanan ve 2026 Dünya Kupası’nda uygulanmaya başlanan yeni hakemlik kurallarını benimsemeyi reddetti; bunların başında, sahada konuşurken ağızlarını kapatan oyuncuların oyundan atılmasına ilişkin kural geliyor.

UEFA, resmibiraçıklamada, hakemlik durumlarını değerlendirmede kendi mekanizmasını kullanmaya devam edeceğini ve oyuncuların sadece ağızlarını kapattıkları için otomatik olarak oyundan atılma cezası uygulanmayacağını vurguladı. Oysa yeni kural Dünya Kupası'nda zaten uygulanmış ve video yardım sistemi (VAR) müdahalesinin ardından Miguel Almirón ile Piero Hinkapi'nin oyundan atılmasına yol açmıştı.

Yeni kural, Şampiyonlar Ligi’nde Gianluca Prestani ile Vinícius Júnior arasında yaşanan olayın ardından getirildi. Bu olay, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) Konseyi’ne değişiklik önerisinde bulunmasına ve bunun resmi olarak onaylanmasına yol açtı.

Kıtasal federasyon, hakemlerinin her olayı ayrı ayrı değerlendireceğini belirterek, “spor ruhuna aykırı bir davranış teşkil eden iletişim gizleme girişimi”nin, hakemin takdirine bağlı olarak sarı veya kırmızı kartla cezalandırılabileceğini, ancak bunun zorunlu bir doğrudan oyundan atılma cezası gerektirmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, bunun gerektiğinde daha sonra soruşturma açılmasını veya disiplin önlemleri alınmasını engellemeyeceğini de ekledi.

UEFA, ağzını kapatma hareketinin oyuncular arasında yaygın hale geldiğini ve anında sert bir cezayı gerektirmediğini savunuyor; bu görüşünü, İngiltere-Gana maçında aynı hareketi yapmasına rağmen oyundan atılmayan Jude Bellingham örneğiyle destekliyor.

Ayrıca federasyon, “IFAB” tarafından yayınlanan diğer bazı değişiklikleri benimsemesine rağmen, protesto amacıyla sahayı terk eden oyunculara otomatik olarak kırmızı kart gösterilmeyeceğini vurguladı ve “FIFA”nın 2026 Dünya Kupası’nda uygulamaya başladığı otomatik cezalar yerine, hakemlere durumu değerlendirmek için daha geniş bir takdir yetkisi tanınması gerektiği görüşünü savundu.