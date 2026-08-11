Bugün yayımlanan bir basın haberine göre, Barcelona İspanya'dan ve yurt dışından teklifler alan genç yıldızının hizmetlerini elinde tutma umuduyla ona verdiği sözü yerine getirmeye hazırlanıyor.

"Sport" gazetesine göre Barcelona, Marc Bernal (19) ile önemli bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörleri, önümüzdeki günlerde orta saha oyuncusunun temsilcileriyle bir araya gelerek sözleşme maddelerini gözden geçirmeyi ve ona karşı taahhütlerini yerine getirmeyi planlıyor.

Bu adım, orta saha için son derece kritik bir dönemde geliyor. Barcelona, Manchester City'den Rodri'nin transferinde ilerliyor ve Frenkie de Jong'un fiziksel durumunu yakından takip ediyor. Ancak bunların hiçbiri kulübün Bernal'e bakışını değiştirmiyor; altyapıdan yetişen oyuncu, projenin geleceği için hâlâ vazgeçilmez bir isim olmaya devam ediyor.

Marc Bernal'in maaş artışı bekleniyor

ESPN'e göre Barcelona, sözleşmesinin mali koşullarının iyileştirilmesini görüşmek üzere Marc Bernal'in temsilcileriyle bir araya gelmeyi planlıyor.

Orta saha oyuncusu Eylül 2025'te sözleşmesini yenileyerek 30 Haziran 2029'a kadar uzatmıştı ve sözleşme 500 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli içeriyor.

Ancak bu anlaşma bir konuyu askıda bırakmıştı. Sportif yönetim, oyuncu kendisini A takımda kesin olarak kanıtladığı anda maaşını gözden geçirmeye söz vermişti. O an geldi ve kulüp artık taahhüdünü yerine getirmek istiyor.

Bernal önünde uzun bir yol olduğunu biliyor, ancak Barcelona'da kalma isteği tam. Küçük yaşlardan itibaren La Masia akademisinde yetişen orta saha oyuncusunun tek arzusu, kulüpte gelişimini sürdürmek ve A takımda temel bir isim olmak.

Bu güncelleme aynı zamanda önleyici bir tedbir niteliğinde. Oyuncunun üstün performansı ve potansiyeli, gelişimini yakından takip eden Premier Lig, Bundesliga ve Serie A'daki birçok kulübün ilgisini çekti.

Rodri transferi ve Bernal'in geleceği

Rodri'nin gelişi orta sahanın şeklini değiştirebilir, ancak Barcelona İspanyol milli oyuncusunun Bernal'in ilerlemesini engellemesini beklemiyor; tam tersine.

Kulüp, aynı mevkiyi paylaşmanın ve Rodri seviyesinde bir oyuncuyla birlikte antrenmanlar yapmanın altyapıdan yetişen bu oyuncunun gelişimine yardımcı olacağına inanıyor.

Hedef, ikisinin de orta sahada birlikte oynaması ve Bernal'in aşırı baskıya maruz kalmadan tecrübe kazanmayı sürdürmesi.

Frenkie de Jong'un durumu da planlamayı etkiliyor. Yaşadığı fiziksel sorunlar, Barcelona'yı ön libero mevkiini titizlikle yeniden değerlendirmeye ve takım için hayati önem taşıyan bir bölgede istikrarı garanti edecek alternatifler aramaya zorladı.

Geleceğe yatırım

Deco için Bernal, La Masia akademisinin en önemli gelecek vadeden yeteneklerinden biri. Sportif direktör bu güveni ona bizzat aktarmak ve yeni Barcelona'da üstleneceği rolle ilgili tüm şüpheleri gidermek istiyor.

Dolayısıyla önümüzdeki toplantı, hem söz verilen maaş artışında ilerleme sağlanmasına hem de aynı zamanda kulüp ile en öne çıkan yeteneklerinden biri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine hizmet edecek.