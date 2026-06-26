Avrupa'dan 7 takım ve bir Arap temsilcisi... FIFA, Dünya Kupası'nda 19 takımın ikinci tura yükseldiğini açıkladı

19 milli takım, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turuna (32’li tur) katılma hakkını elde etti; bunların arasında 7 Avrupa takımı ve tek Arap temsilcisi olan Fas yer alıyor.

Grup aşamasının üçüncü turunun ikinci günü sona erdi ve Fildişi Sahili, Ekvador, Hollanda, Japonya, İsveç ve Avustralya olmak üzere 6 yeni takımın tur atladığı belirlendi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) web sitesinde yaptığı açıklamaya göre, tur atlayan takımlar şu şekilde belirlendi:

1. Grup: Meksika – Güney Afrika.

2. Grup: İsviçre – Kanada – Bosna-Hersek.

Üçüncü Grup: Brezilya – Fas.

Dördüncü Grup: ABD – Avustralya.

Beşinci Grup: Almanya – Fildişi Sahili – Ekvador.

Altıncı Grup: Hollanda – Japonya – İsveç.

Dokuzuncu Grup: Fransa – Norveç.

10. Grup: Arjantin.

11. Grup: Kolombiya.

Takımlar, turnuvanın son 32 turuna kalmak için kalan 13 kontenjanı kapmak üzere mücadele ediyor ve bu kontenjanlar önümüzdeki iki gün içinde belirlenecek.

16 takım grup birincisi veya ikincisi olarak tur atlarken, en iyi üçüncü takımlar arasında yer alan Bosna-Hersek, Ekvador ve İsveç ise kalan beş kontenjanı bekliyor.

Öte yandan, şu ana kadar 8 takım turnuvadan elendi: Çekya, Katar, Haiti, Türkiye, Curaçao, Tunus, Ürdün ve Panama.

Ayrıca okuyun:

Hesapları altüst eden gelişme... Güney Afrika'nın galibiyeti neden Cezayir ve Senegal için şok edici bir sürpriz oldu?