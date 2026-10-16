Bradley Barcola, geçtiğimiz çarşamba günü tüm dikkatleri üzerine çekti; takımı Liverpool'un LASK karşısında 6-3 kazandığı maçta hat-trick yaptı. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta maçları kapsamında oynandı.
Bu parlak performans, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den yaklaşık 145 milyon euroluk dev bir transferle Liverpool'a katılmasının ardından geldi. Avrupa'daki bu ışıltıya rağmen Fransız forvet, İngiltere Premier Lig'de henüz iz bırakmakta zorlanıyor; şu ana kadar ne gol attı ne de asist yaptı.
Barcola, İngiliz ekibindeki kariyerinin başlangıcını değerlendirdi ve "Telefoot" programına şöyle konuştu: "İşler yolunda gidiyor, takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. Ayrıca harika fikirlere sahip çok iyi bir teknik direktör var. Uyum sağlamaya çalışıyorum, çünkü buradaki atmosfer Paris Saint-Germain'deki atmosferden tamamen farklı."
Fransız millî oyuncu, Premier Lig'deki rekabet seviyesine dair ilk izlenimlerini ise şöyle anlattı: "İngiltere Ligi farklı, bana daha az taktiksel geliyor; belki de taktiksel anlamda çok katı bir teknik direktörün yönetiminde oynadığımız için (Luis Enrique). Buradaki saha içi değişiklikler daha az; eski teknik direktörümle birlikte içeri girmem, ardından kanada açılmam ve yerime başka bir oyuncunun geçmesi gerekiyordu, burada ise durum tamamen farklı."
Liverpool'un, Premier Lig'in yedinci hafta maçları kapsamında yarın cumartesi deplasmanda Brentford ile karşılaşmaya hazırlandığı belirtiliyor. Liverpool, 9 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor ve lider Manchester City'nin tam 9 puan gerisinde bulunuyor.