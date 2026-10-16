Bradley Barcola, geçtiğimiz çarşamba günü tüm dikkatleri üzerine çekti; takımı Liverpool'un LASK karşısında 6-3 kazandığı maçta hat-trick yaptı. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta maçları kapsamında oynandı.

Bu parlak performans, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den yaklaşık 145 milyon euroluk dev bir transferle Liverpool'a katılmasının ardından geldi. Avrupa'daki bu ışıltıya rağmen Fransız forvet, İngiltere Premier Lig'de henüz iz bırakmakta zorlanıyor; şu ana kadar ne gol attı ne de asist yaptı.

Barcola, İngiliz ekibindeki kariyerinin başlangıcını değerlendirdi ve "Telefoot" programına şöyle konuştu: "İşler yolunda gidiyor, takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. Ayrıca harika fikirlere sahip çok iyi bir teknik direktör var. Uyum sağlamaya çalışıyorum, çünkü buradaki atmosfer Paris Saint-Germain'deki atmosferden tamamen farklı."

Fransız millî oyuncu, Premier Lig'deki rekabet seviyesine dair ilk izlenimlerini ise şöyle anlattı: "İngiltere Ligi farklı, bana daha az taktiksel geliyor; belki de taktiksel anlamda çok katı bir teknik direktörün yönetiminde oynadığımız için (Luis Enrique). Buradaki saha içi değişiklikler daha az; eski teknik direktörümle birlikte içeri girmem, ardından kanada açılmam ve yerime başka bir oyuncunun geçmesi gerekiyordu, burada ise durum tamamen farklı."









Gelecek maçlar BRE Premier Lig 10:00 LIV

Liverpool'un, Premier Lig'in yedinci hafta maçları kapsamında yarın cumartesi deplasmanda Brentford ile karşılaşmaya hazırlandığı belirtiliyor. Liverpool, 9 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor ve lider Manchester City'nin tam 9 puan gerisinde bulunuyor.