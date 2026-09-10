Alman ekibi Bayern Münih, 2026-2027 Şampiyonlar Ligi serüvenine bugün akşam Allianz Arena'da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında tam kadro başlayacak.

Bavyera kulübünün açıkladığı kadroya göre Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany, kaleye Manuel Neuer'i koyarken, savunma hattında önünde Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah ve Alphonso Davies'e görev verecek.

Orta sahada Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve sağlık durumuyla ilgili bir süre soru işaretleri yaşadıktan sonra ilk 11'e dönen Jamal Musiala görev yaparken, Faslı yıldız İsmael Saibari yedek kulübesinde oturuyor.

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İleri uçta ise kanatlarda Michael Olise ve Luis Diaz, tecrübeli forvet Harry Kane'in arkasında ilk 11'de yer alacak.

Bayern, 2003 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki son 22 açılış maçının tamamını kazandı. Takım ayrıca kendi sahasında güçlü bir sicile sahip; zira Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması ya da lig aşamasında Allianz Arena'da oynadığı son 38 maçta 36 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.

Bayern bu karşılaşmaya, Alman Ligi'nde Schalke ile golsüz berabere kalmasının ardından çıkıyor. Bu sonuç, Bavyera devinin bu tür bir sonuç almadan sürdürdüğü uzun bir yerel seriyi sona erdirdi. Bodo/Glimt ise geçtiğimiz sezon büyük kulüpler karşısında dikkat çekici sonuçlar alarak Avrupa futbolunun en büyük sürprizlerinden biri haline geldikten sonra bu maça çıkıyor.

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