Avrupa'da yaşanan bir mücadelenin ardından... Suudi Al-Ahli, yaz transfer dönemindeki ilk transferini tamamladı

Suudi Al-Ahli kulübü, birçok Avrupa kulübüyle girdiği kıyasıya rekabetin ardından, yaklaşan yaz transfer döneminde ilk transferini tamamladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet'te, Al-Ahli'nin önümüzdeki yaz Norveç'in Tromsø kulübünde forma giyen Gambiyalı savunma oyuncusu Aboubakar Sidi Kante ile sözleşme imzalamak üzere bir anlaşmaya vardığını belirtti.

Al-Ahly, geçtiğimiz dönemde Kante'yi kadrosuna katmak için Norveç kulübüyle görüşmelere başlamıştı, ancak Alman kulübü Köln, Belçikalı Club Brugge ve Fransız kulübü Strasbourg gibi bazı Avrupa kulüplerinin şiddetli rekabetiyle karşı karşıya kalmıştı.

Romano, Gambiyalı savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmek üzere önümüzdeki birkaç saat içinde menajeriyle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a varacağını açıkladı.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 19 yaşındaki oyuncu, Suudi kulübüyle 2031'de sona erecek 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Kante, Avrupa futbol sahalarında en göze çarpan genç yeteneklerden biri olarak kabul ediliyor; hatta geçtiğimiz Mayıs ayında Norveç Ligi’nde En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazanmıştı.