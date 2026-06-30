Avrupa'da Mustafa Şubayr için rekabet kızışıyor... Al-Ahly ise transfer bedelini belirledi

Al-Ahly ve Mısır Milli Takımı’nın kalecisi Mustafa Shubair ile sözleşme imzalamak için rekabet kızıştı. Shubair, son dönemde sergilediği olağanüstü performansla, özellikle de Afrika kıtasının en önde gelen kalecileri arasındaki yerini pekiştirdiği 2026 Dünya Kupası’nda dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon Şubayr'ın performansında büyük bir gelişme görüldü. Al-Ahli formasıyla çeşitli turnuvalarda 20 maça çıkan kaleci, 1721 dakika sahada kalarak 17 gol yedi ve 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Afrika Şampiyonlar Ligi’nde ise milli kaleci 9 maça çıktı ve 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Mısır Ligi’nde de üstün performansını sürdürerek 11 maçın 6’sında kalesini gole kapattı.

Al-Ahly formasıyla gösterdiği performans ve Mısır Milli Takımı’nın birinci kalecisi olarak yerini sağlamlaştırması, ona yönelik bakış açısını büyük ölçüde değiştirdi. Eskiden gelecek vaat eden bir yetenek olarak değerlendirilirken, bugün Avrupa sahalarında profesyonel kariyer yapma potansiyeline sahip bir kaleci olarak görülüyor.

Bu bağlamda, “Africa Foot” sitesi, Fransız kulübü Troyes’un uluslararası kaleciyi kadrosuna katmak için ciddi ilgi göstermesinin ardından, Mustafa Şubayr ile sözleşme imzalamak için yarışa yeni bir Avrupa kulübünün girdiğini ve bu kulübün de onu transfer etmek isteyen kulüpler listesine katıldığını açıkladı.

Haberde, Fransız kulübünün 26 yaşındaki kalecinin hizmetlerinden vazgeçmesi için Al-Ahly’yi ikna etmek amacıyla yaklaşık 450 bin avroluk bir ilk teklif sunduğu belirtildi; bu durum, Şubayr’ın Avrupa transfer piyasasında giderek artan itibarını yansıtıyor.

"Africa Foot", daha önce de birçok İspanyol kulübünün Mısırlı kaleciyle ilgilendiğini ortaya koymuştu; bunların başında Sevilla ve Girona geliyordu, daha sonra Deportivo Alavés ve Osasuna da bu kulüplere katıldı. Bu kulüpler, özellikle de Mısır milli takımı ile İspanya milli takımı arasında Barselona’da oynanan ve golsüz berabere biten dostluk maçındaki parlak performansının ardından.

Troyes’in müzakerelere dahil olmasıyla birlikte, Mustafa Şubayr’ın transfer dosyası yeni bir aşamaya girdi. Al-Ahly, belirli mali şartlar çerçevesinde oyuncuyu satma fikrine açık olduğunu belirtti.

"Africa Foot" sitesi, Al-Ahly yönetimine yakın bir kaynağa dayanarak, kulübün Mustafa Şubayr'ın Avrupa'ya gitmesine karşı çıkmadığını, ancak teknik değerine ve son dönemde sergilediği performansa uygun bir teklif gelmesi şartıyla olduğunu aktardı.

Kaynak, Al-Ahly yönetiminin mali taleplerini net bir şekilde belirlediğini vurguladı; kulüp, 1,5 milyon doların altındaki hiçbir müzakereye girmeyecek, çünkü bu tutarın, kalecinin takım ve Mısır Milli Takımı'nda sergilediği performansların ardından gerçek değerini yansıttığını düşünüyor.

Böylece Al-Ahli’nin mesajı netleşti: Mustafa Şubayr’a Avrupa’da profesyonel olarak oynama fırsatı verilmesini destekliyor, ancak bunun yalnızca oyuncunun mevcut konumuna yakışan ve kulübe uygun bir mali karşılık sağlayan bir anlaşma yoluyla gerçekleşmesini istiyor.

Aynı zamanda Al-Ahly, kalecisinin geleceğini güvence altına almak için çalışmaya devam ediyor. Kulübün taleplerini karşılayan bir teklif gelmemesi durumunda, onu “Kırmızı Kale”deki kariyerine devam etmeye ikna etmek amacıyla, sözleşmesini uzatıp maaşında önemli bir artış sağlama seçeneği hâlâ güçlü bir şekilde masada duruyor.

Önümüzdeki dönemde akıllarda kalan soru şu: Avrupa kulüplerinden biri, Al-Ahli’yi Mustafa Şubayr’dan vazgeçmeye ikna edecek bir teklif sunabilecek mi, yoksa milli kaleci yeni sezonda Afrika şampiyonu ile yoluna devam edecek mi?