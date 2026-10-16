Fransa, UEFA ülke puanı sıralamasında beşinci basamak için Portekiz ile girdiği mücadelede araya biraz daha mesafe koydu; ancak Fransız RMC kanalına göre bu üstünlük hâlâ kırılgan, zira Portekiz oldukça yakınına geldi.

Fransa şu anda 70.296 puana sahip ve 66.550 puanla altıncı sırada bulunan Portekiz'in 3.746 puan önünde yer alıyor. Fransız kulüpleri geçen hafta üç Avrupa kupasında 4 galibiyet alırken 3 yenilgi gördü.

Bu fark, 17 Eylül'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasının ardından 3.403 puan olan farka kıyasla bir miktar daha iyi durumda.

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Salı günü, Portekiz'in daha da yakınlaşması endişesini artırdı. Sporting Lizbon, bu sezon lig aşamasında bir Fransız ve bir Portekiz takımı arasındaki tek karşılaşmada Lens'i 2-0 yendi; ardından Lille, Arsenal karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

Ancak tablo çarşambadan itibaren düzeldi. Paris Saint-Germain, Etihad Stadyumu'nda Manchester City'yi 4-2 yendi; Lyon, Crystal Palace'ı 3-2, Rennes ise Avrupa Ligi'nde OFI Girit'i 2-1 geçti. Monaco da perşembe günü Konferans Ligi'nde Sofya'da 2-1 kazandı.

Marsilya'nın kendi sahasında Olympiakos'a 1-0 yenilerek aldığı yeni mağlubiyet ise haftanın bilançosunu fazla etkilemedi.

Portekiz cephesinde olumsuz bilanço

Buna karşılık beş Portekiz kulübünün bilançosu daha kötü oldu: Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ve Avrupa Ligi'nde Benfica galip gelirken, Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Avrupa Ligi'nde Tourizense ve Konferans Ligi'nde Braga yenilgi aldı.

Fransa'nın üstünlüğü yaz aylarında büyük ölçüde azaldı, çünkü puan son 5 sezon esas alınarak hesaplanıyor. Böylece Fransa, Portekiz kulüplerinin 12.916 puanına karşılık 18.416 puan topladığı verimli 2021-2022 sezonunun hanesindeki katkısını kaybetti ve geçen yaz 10.332 puan olan üstünlüğü geriledi.

Ayrıca Portekiz bu sezon daha iyi bir performans sergiliyor: Fransa'nın 5.214 puanına karşılık 6.300 puana sahip.

Beşinci sıra Fransız kulüpleri için büyük önem taşıyor, çünkü Avrupa kupalarında 7 bilet anlamına geliyor: Biri ön eleme turları üzerinden olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde dört, Avrupa Ligi'nde iki ve Konferans Ligi'nde bir bilet.

Altıncı sıraya gerilemek ise Şampiyonlar Ligi'nde iki bilet kaybetmek anlamına geliyor; zira bu durumda 2027-2028 sezonunda yalnızca iki kulüp turnuvaya katılabilecek ve bunlardan biri doğrudan gidecek. Biletlerden biri tamamen kaybedilirken diğeri alt kupalardan birine (Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) kaydırılacak; Portekiz'in öne geçmesi hâlinde Fransa'nın toplam Avrupa bileti sayısı 7'den 6'ya düşecek.

15 Ekim itibarıyla UEFA ülke puanı sıralaması:

İngiltere: 105.130 puan İtalya: 89.446 puan İspanya: 84.743 puan Almanya: 82.830 puan Fransa: 70.296 puan Portekiz: 66.550 puan Belçika: 60.850 puan Hollanda: 53.729 puan Türkiye: 51.075 puan Yunanistan: 45.812 puan



