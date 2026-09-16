Avrupa Birliği'nden İngiltere-Hırvatistan maçıyla ilgili yeni karar

Bir İngiliz basın raporu, bugün çarşamba günü, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın Hırvatistan ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili yeni bir kararını ortaya çıkardı.

"The Sun" gazetesi, Avrupa Futbol Federasyonu yetkililerinin geçtiğimiz şubat ayında, 3 Ekim'de Rijeka'da oynanacak maçın seyircisiz oynanacağını açıkladığını yazdı.

Bu, Hırvatistan'ın UEFA gözetimindeki son maçlarında, özellikle Mart 2025'te Fransa'ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde taraftarların çıkardığı olayların ardından bir ceza niteliğindeydi.

Ayrıca Hırvatistan, Uluslar Ligi'ndeki açılış maçında, bu ayın 26 Eylül'ünde Çek Cumhuriyeti'nde de seyircisiz oynayacak.

Ancak gazete, "UEFA"nın gelecek ay Hırvatistan'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında 100 İngiliz taraftarın katılımına izin verdiğini doğruladı.

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İngiltere Federasyonu, birçoğu deplasman maçlarını izlemek için seyahat eden İngiltere taraftarlarının, kendileriyle ilgisi olmayan olaylar nedeniyle cezalandırıldığı gerekçesiyle Avrupa Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmuştu.

İngiltere'nin "UEFA" üzerindeki baskı çabaları küçük bir başarı elde etti ve Avrupa Futbol Federasyonu, artık İngiltere millî takımından 100 taraftarın maça katılmasına izin vermeyi kabul etti.

İngiltere resmî taraftar seyahat kulübü şunları açıkladı: "Avrupa Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, İngiltere taraftar seyahat kulübü üyelerinden oluşan küçük bir heyetin 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak İngiltere - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi maçına katılmasına izin verileceğini teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz."

Açıklama şöyle devam etti: "Maç, Avrupa Futbol Federasyonu'nun Hırvatistan'a verdiği cezanın ardından seyircisiz oynanacak. Bununla birlikte, 2026-2028 sezonu İngiltere taraftar seyahat kulübünün aktif üyelerine 100 ücretsiz bilet ayırma izni aldık; bu da az sayıda taraftarımıza maça katılma fırsatı veriyor."