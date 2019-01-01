Avrupa arenasında sahne artık gençlerin
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli iki organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan gelecek hafta başlayacak.
UEFA, bu iki turnuvaya katılan bütün takımları kapsayan bir inceleme yayınladı.
İncelemede en öne çıkan detay kulüplerin transfer politikaları oldu. Organizasyonlara katılan takımların transfer döneminde yaptıkları harcamalar dikkate alındığında kulüplerin artık genç oyunculara yöneldiği ortaya çıktı.
Kulüpler, transferler için kasalarından çıkardığı paraların %64'ünü 24 ve daha genç oyuncular için harcıyor. 25-28 yaş aralığındaki oyuncular pastanın %29'luk kısmını alırken, 28 yaşından büyük oyuncular yalnızca %7'lik orana sahip.
Bu yaz dönemindeki en pahalı 20 transferin 14'ü 24 ve daha genç oyunculardan oluşuyor.
Atletico Madrid'in 126 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşında Joao Felix'in zirvede olduğu listede şu oyuncular bulunuyor:
|OYUNCU
|UYRUK
|MEVKİ
|YAŞ
|SATIN ALAN KULÜP
|BONSERVİS BEDELİ
|Joao Felix
|Portekiz
|Forvet
|19
|Atletico Madrid
|126.000.000 €
|Matthijs de Ligt
|Hollanda
|Defans
|20
|Juventus
|85.500.000 €
|Lucas Hernandez
|Fransa
|Defans
|23
|Bayern Münih
|80.000.000 €
|Nicolas Pepe
|Fildişi Sahili
|Forvet
|24
|Arsenal
|80.000.000 €
|Frenkie de Jong
|Hollanda
|Orta Saha
|22
|Barcelona
|75.000.000 €
|Rodri
|İspanya
|Orta Saha
|23
|Manchester City
|70.000.000 €
|Luka Jovic
|Sırbistan
|Forvet
|21
|Real Madrid
|60.000.000 €
|Tanguy Ndombele
|Fransa
|Orta Saha
|22
|Tottenham
|60.000.000 €
|Aaron Wan-Bissaka
|İngiltere
|Defans
|21
|Manchester United
|55.000.000 €
|Eder Militao
|Brezilya
|Defans
|21
|Real Madrid
|50.000.000 €
|Ferland Mendy
|Fransa
|Defans
|24
|Real Madrid
|48.000.000 €
|Rodrygo
|Brezilya
|Forvet
|18
|Real Madrid
|45.000.000 €
|Youri Tielemans
|Belçika
|Orta Saha
|22
|Leicester City
|45.000.000 €
|Joelinton
|Brezilya
|Forvet
|23
|Newcastle United
|44.000.000 €
Aynı zamanda yapılan transferlerin %35'ini savunma oyuncuları, %35'ini forvetler, %25'ini orta saha oyuncuları ve %5'lik kısmını da kaleciler oluşturuyor.
Galatasaray Avrupa'nın ilk 5'inde
Yapılan araştırmada organizasyonda bulunan kulüpler arasında sosyal medya hesaplarındaki takipçilerle en fazla etkileşime geçen 5. takım %17.6'lık oranla Galatasaray.
Azerbaycan'dan Qarabağ'ın %29.9 ile zirvede bulunduğu listede, ikinci sırayı %23.7'lik oranla Sırp ekip Kızılyıldız alıyor. Ajax, %21.5 ile üçüncü, Olympiakos ise %20.3'lük oranla dördüncü sırada kendine yer buldu.
Türkiye 7. sırada
Takımların resmi internet sitelerinde oluşan trafik incelendiğinde Türkiye 899.000 ile yedinci sırada bulunuyor.
Bu listenin zirvesinde ise Birleşik Krallık (3.643.000) yer alıyor.
Yeni Malatyaspor'dan bir ilk
Bu sezon ilk defa Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Yeni Malatyaspor, bu incelemede kendisine yer bulmayı başardı.
Temsilcimiz, Azerbaycan'dan Sabail, Litvanya'dan Kauno Zalgiris, Moldova'dan Speranta Nisporeni, Polonya'dan Lechia Gdansk, Slovenya'dan Mura, Belarus'dan Vitebsk, Letonya'dan RFS, Kuzey Makedonya'dan Akademija Pandev ve Rusya'dan Arsenal Tula ile birlikte bu sezon tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Lig'de mücadele eden takımlar oldu.