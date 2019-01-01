Avrupa arenasında sahne artık gençlerin

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başlamadan önce bu iki turnuvaya genel bir bakış attı.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli iki organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA 'nde heyecan gelecek hafta başlayacak.

UEFA, bu iki turnuvaya katılan bütün takımları kapsayan bir inceleme yayınladı.

İncelemede en öne çıkan detay kulüplerin transfer politikaları oldu. Organizasyonlara katılan takımların transfer döneminde yaptıkları harcamalar dikkate alındığında kulüplerin artık genç oyunculara yöneldiği ortaya çıktı.

Kulüpler, transferler için kasalarından çıkardığı paraların %64'ünü 24 ve daha genç oyuncular için harcıyor. 25-28 yaş aralığındaki oyuncular pastanın %29'luk kısmını alırken, 28 yaşından büyük oyuncular yalnızca %7'lik orana sahip.

Bu yaz dönemindeki en pahalı 20 transferin 14'ü 24 ve daha genç oyunculardan oluşuyor.

'in 126 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşında Joao Felix'in zirvede olduğu listede şu oyuncular bulunuyor:

OYUNCU UYRUK MEVKİ YAŞ SATIN ALAN KULÜP BONSERVİS BEDELİ Joao Felix Forvet 19 Atletico Madrid 126.000.000 € Matthijs de Ligt Defans 20 85.500.000 € Lucas Hernandez Defans 23 80.000.000 € Nicolas Pepe Forvet 24 80.000.000 € Frenkie de Jong Hollanda Orta Saha 22 75.000.000 € Rodri İspanya Orta Saha 23 70.000.000 € Luka Jovic Forvet 21 60.000.000 € Tanguy Ndombele Fransa Orta Saha 22 60.000.000 € Aaron Wan-Bissaka İngiltere Defans 21 55.000.000 € Eder Militao Defans 21 Real Madrid 50.000.000 € Ferland Mendy Fransa Defans 24 Real Madrid 48.000.000 € Rodrygo Brezilya Forvet 18 Real Madrid 45.000.000 € Youri Tielemans Orta Saha 22 45.000.000 € Joelinton Brezilya Forvet 23 44.000.000 €

Aynı zamanda yapılan transferlerin %35'ini savunma oyuncuları, %35'ini forvetler, %25'ini orta saha oyuncuları ve %5'lik kısmını da kaleciler oluşturuyor.

Avrupa'nın ilk 5'inde

Yapılan araştırmada organizasyonda bulunan kulüpler arasında sosyal medya hesaplarındaki takipçilerle en fazla etkileşime geçen 5. takım %17.6'lık oranla Galatasaray.

Azerbaycan'dan Qarabağ'ın %29.9 ile zirvede bulunduğu listede, ikinci sırayı %23.7'lik oranla Sırp ekip Kızılyıldız alıyor. , %21.5 ile üçüncü, Olympiakos ise %20.3'lük oranla dördüncü sırada kendine yer buldu.

7. sırada

Takımların resmi internet sitelerinde oluşan trafik incelendiğinde Türkiye 899.000 ile yedinci sırada bulunuyor.

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Bu listenin zirvesinde ise Birleşik Krallık (3.643.000) yer alıyor.

'dan bir ilk

Bu sezon ilk defa Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Yeni Malatyaspor, bu incelemede kendisine yer bulmayı başardı.

Temsilcimiz, Azerbaycan'dan Sabail, Litvanya'dan Kauno Zalgiris, Moldova'dan Speranta Nisporeni, 'dan Lechia Gdansk, Slovenya'dan Mura, Belarus'dan Vitebsk, Letonya'dan RFS, Kuzey Makedonya'dan Akademija Pandev ve 'dan Arsenal Tula ile birlikte bu sezon tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Lig'de mücadele eden takımlar oldu.