Marseille, Stade de l'Abbe-Deschamps'ta etkili bir performans sergileyerek Auxerre'i 2-0 yendi. Amine Gouiri ve Igor Paixao'nun golleri, oyuna taktiksel açıdan üstünlük kuran konuk ekibe üç puanı getirdi.

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Marseille, Stade de l'Abbe-Deschamps'ta topa sahip olma ve oyunu rakip yarı sahaya yıkma konusunda üstün bir performans sergiledi. Topa %70 oranında sahip olarak Auxerre'e nefes aldırmadı. Amine Gouiri, Amine Harit ile yaptığı akıcı paslaşmanın ardından beşinci dakikada ağları bularak maçın gidişatını erkenden belirledi. Auxerre oyunun ritmini bozmaya çalışsa da Marseille, teknik üstünlüğü sayesinde rakip hatlar arasından kolaylıkla geçti ve ev sahibinin 338 pasına karşılık 815 pas yaptı.

Igor Paixao'nun ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan attığı gol, maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Auxerre ikinci yarıda toplam şut sayısını 16'ya çıkarsa da Marseille savunması ciddi bir sıkıntı yaşamadı. Ev sahibi ekipten Axel Tuanzebe'nin kırmızı kart görmesiyle oluşan sayısal üstünlük de buna önemli katkı sağladı. Oyunu akıllıca yöneten konuk ekip, Ligue 1 puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı.

Kaleci ve savunma

Jeffrey De Lange - 8/10

Kalede son derece güvenilir bir performans sergileyen De Lange, kalesini gole kapatmak için dört kritik kurtarış yaptı. Topu oyuna sokma becerisi Marseille'in geriden oyun kurmasında kilit rol oynadı ve takımın baskı altında da yüksek topa sahip olma oranını korumasını sağladı.

Ulisses Garcia - 7/10

Garcia, kanatta oyunu başarıyla genişletti ve takıma denge kattı. Savunma görevlerini özenle yerine getirerek takımın toplam 17 uzaklaştırmasına katkıda bulundu. Geçiş oyunlarında da pas seçeneği sundu.

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Conrad Egan-Riley - 7/10

Soğukkanlı oynayan Egan-Riley, savunmadaki istikrarın merkezindeydi. Oyunu iyi okuyup pas kanallarını kapatacak şekilde pozisyon aldı ve ev sahibinin kontra ataklarını büyük ölçüde etkisizleştirdi.

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Nayef Aguerd - 8/10

Savunma hattının öne çıkan ismi Aguerd, hem hava toplarında hem de yerde üstünlük kurdu. Topu geriden ileri taşıma becerisi büyük önem taşıdı ve 90 dakika boyunca savunmaya liderlik etti.

Timothy Weah - 7/10

Weah, her zamanki enerjisi ve taktik disipliniyle oynadı. Manşetlere çıkmasa da yüksek çalışma temposu ve savunmaya dönüşleri, maçın sonlarında oyundan alınana kadar takımın düzenini koruması için çok önemliydi.

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Orta saha

Himad Abdelli - 7/10

Abdelli, savunma ile hücum arasında etkili bir bağlantı kurdu. Topa sahipken temiz oynadı ve ikili mücadelelerde fiziksel varlığını hissettirdi. 70. dakikada oyundan çıkana kadar Marseille'in sahanın merkezini kontrol etmesine yardımcı oldu.

Pierre-Emile Hojbjerg - 7/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımın pas oyununun merkezindeydi. Hojbjerg, topu nadiren boşa harcayarak tempoyu belirledi. Sağladığı taktiksel güvence, daha yaratıcı oyuncuların ileri bölgede etkili olmasına imkân tanıdı.

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Hücum

Tochukwu Nnadi - 7/10

Orta sahada 88 dakika boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Özellikle %98'e ulaşan pas isabetiyle takımının topa %70 oranında sahip olmasına yardımcı oldu. Auxerre oyuncularına karşı dört ikili mücadele de kazandı.

Amine Harit - 8/10

Harit, Marseille'in ihtiyaç duyduğu yaratıcılığı sağladı ve Gouiri'nin açılış golünün asistini yaptı. Dar alandaki becerisi ve rakip hatlar arasındaki oyun görüşüyle, son bölümde dinlendirilmek üzere kenara alınana kadar Auxerre orta sahasına sürekli sorun çıkardı.

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Igor Paixao - 8/10

Paixao, en kritik anda soğukkanlılığını koruyarak ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan golü attı. Topsuz koşularıyla savunmacıları sürekli yerlerinden çıkarıp takım arkadaşlarına alan açtı.

Amine Gouiri - 8/10

Gouiri, beşinci dakikada attığı güzel golle maça kusursuz bir başlangıç yaptı. Harit ile uyumu açıkça görülüyordu ve hücum bölgesinde topla her buluştuğunda tehlike yarattı.

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Yedekler ve teknik direktör

Angel Gomes - 6/10

70. dakikada Abdelli'nin yerine oyuna girerek takıma taze güç kattı. Marseille skoru korumaya çalışırken pas trafiğini iyi sürdürdü.

Keyliane Bezahaf - 6/10

Maçın sonlarında Harit'in yerine giren Bezahaf, son dakikalarda savunma düzeninin korunmasına yardımcı oldu.

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Neal Maupay - 6/10

Uzatma dakikalarında Gouiri'nin yerine girdi. Oyuna etki etmek için fazla zamanı olmadı ancak hücum hattına enerji kattı.

Kelyan Abdallah - 6/10

Son bölümde Weah'ın yerine oyuna giren Abdallah, takımın maçın bitimine yakın konsantrasyon kaybı yaşamamasında rol oynadı.

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Bruno Genesio - 8/10

Genesio'nun taktik planı tam isabetti. Topa yüksek oranda sahip olmaya ve hızlı geçişlere verdiği önem, ev sahibini maçın başında zor durumda bıraktı. İkinci golden sonra maçı yönetme biçimi de örnek niteliğindeydi.