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Auxerre - Brest biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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1. Lig

Auxerre, Ligue 1'de Brest ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Auxerre, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Brest'i konuk edecek.

Auxerre, Mart 2026'daki son karşılaşmada aynı statta Brest'i 3-0 mağlup ettiği için bu eşleşmede sahasında olumlu bir ivmeye sahip. Brest ise Stade de l'Abbé-Deschamps'a yaptığı son iki deplasman ziyaretinde üst üste 3-0 yenilgiler aldığı için Auxerre'deki son deplasman formunu tersine çevirmeyi hedefleyecek.

GOAL, Auxerre ile Brest arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, sizler için derledi.

Auxerre - Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Auxerre - Brest maçı, Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak ve başlangıç saati aşağıda yer alan onaylanmış saate göre belirlendi.

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1. Lig - Hafta 5
Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre - Brest Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak Auxerre ile Brest arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, birkaç standart seçeneğiniz bulunuyor:

  • Resmi AJ Auxerre online bilet platformu: Ev sahibi takım biletlerini satın almanın en güvenli ve en doğrudan yolu, AJ Auxerre'nin resmi internet sitesindeki bilet portalıdır. Biletler genellikle maç tarihinden birkaç hafta önce genel satışa açılırken, kombine sahipleri erken öncelik elde eder.
  • Stat gişesi: Eğer biletler önceden internet üzerinden tükenmezse, kalan biletleri Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ın gişelerinden maç öncesinde ya da maç günü doğrudan satın alabilirsiniz.
  • Resmi VIP ve hospitality hizmetleri: Premium koltuklar ya da hospitality paketleri için AJ Auxerre, resmi kurumsal bilet kanalı üzerinden doğrudan resmi hospitality biletleri sunuyor. Buna Club Europe veya Club Yonne erişimi gibi seçenekler de dahil.
  • İkincil bilet satıcıları: StubHub gibi ikincil platformlarda yeniden satışa çıkan biletler listeleniyor, ancak fiyatlar çoğu zaman nominal değerin üzerinde oluyor ve bulunabilirlik üçüncü taraf satıcılara bağlı kalıyor.

Auxerre - Brest Ligue 1 biletleri ne kadar?

19 Eylül'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak Auxerre ile Brest arasındaki Ligue 1 maçının bilet fiyatları, onları nereden ve ne zaman satın aldığınıza göre değişiklik gösteriyor:

  • Resmi doğrudan satışlar (gişe / resmi internet sitesi): Stade de l'Abbé-Deschamps'taki iç saha maçları için standart nominal bilet fiyatları, genel giriş ya da kale arkası tribünler için genellikle 10 € ila 25 € civarından başlarken, ana tribünün merkez koltukları için 35 € ila 60 € aralığında değişiyor.
  • İkincil yeniden satış platformları: İkincil bilet pazarlarında ve StubHub gibi üçüncü taraf satıcılarda bu karşılaşmanın bilet fiyatları şu anda standart giriş için 66 € ile 102 € arasında başlıyor. Premium ya da merkezi oturma seçenekleri ise talep ve satıcı ücretlerine bağlı olarak 120 € ila 150 €+ seviyesine çıkabiliyor.

Auxerre - Brest Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Auxerre - Brest form durumu

Auxerre son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Lens'e karşı alınan ağır 5-2'lik mağlubiyet oldu. Bu sonuç, öncesinde Werder Bremen'e karşı hazırlık maçında gelen 1-0'lık galibiyetin ardından geldi. Ondan önceki iki sonuç Troyes ve Sochaux'ya karşı 1-1'lik beraberlikler olurken, seriyi Orleans'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi tamamladı. Auxerre bu beş maçta beş gol atıp 10 gol yedi ve Lens maçı bu savunma zaafının büyük bölümünü oluşturdu.

Brest son beş maçının birini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Le Mans ile 2-2 berabere kalmasıydı ve bu aynı zamanda yeni sezonun ilk resmi maçıydı. Bundan önce Nottingham Forest'a karşı hazırlık maçını 2-0 kaybetti ve bir başka hazırlık karşılaşmasında Venezia ile 2-2 berabere kaldı. Brest bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Guingamp ile oynanan 3-3'lük beraberlik ise sezon öncesi boyunca yüksek skorlu ve açık geçen karşılaşmaların bir örneği oldu.

AJA

AJA - Form

ORL
K1-2
SOC
B1-1
TRO
B1-1
SVW
K0-1
RCL
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
B29

B29 - Form

EAG
B3-3
STB
K1-2
VEN
B2-2
NFO
K2-0
LEM
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Auxerre - Brest: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 21 Mart 2026'da oynandı ve Auxerre, Ligue 1'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Brest'i 3-0 mağlup etti. Son beş karşılaşmada Auxerre, Brest'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle açık bir üstünlük kurdu. Auxerre bu beş maçta 10 gol attı, buna sahasında arka arkaya alınan iki 3-0'lık galibiyet de dahil. Brest'in bu serideki tek galibiyeti ise Ocak 2026'daki 2-0'lık sonuçla geldi.

Kafa Kafaya

AuxerreÇizimBrest
2
1
2
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
Brest badge
Brest
B29
0
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
MS
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
Brest badge
Brest
B29
0
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
MS
8Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı1/5

Auxerre - Brest puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
K
2
LensLensRCL
110052+33
K
3
LilleLilleLIL
110020+23
K
4
LyonLyonOL
110020+23
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
K
6
BrestBrestB29
10102201
B
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
B
8
Le MansLe MansLEM
10102201
B
9
RennesRennesREN
10102201
B
10
LorientLorientFCL
10100001
B
11
NiceNiceNCE
10100001
B
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
B
13
TroyesTroyesTRO
10100001
B
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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