Auxerre - Brest biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Auxerre, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Brest'i konuk edecek.

Auxerre, Mart 2026'daki son karşılaşmada aynı statta Brest'i 3-0 mağlup ettiği için bu eşleşmede sahasında olumlu bir ivmeye sahip. Brest ise Stade de l'Abbé-Deschamps'a yaptığı son iki deplasman ziyaretinde üst üste 3-0 yenilgiler aldığı için Auxerre'deki son deplasman formunu tersine çevirmeyi hedefleyecek.

GOAL, Auxerre ile Brest arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, sizler için derledi.

Auxerre - Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Auxerre - Brest maçı, Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak ve başlangıç saati aşağıda yer alan onaylanmış saate göre belirlendi.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 11:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre - Brest Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak Auxerre ile Brest arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, birkaç standart seçeneğiniz bulunuyor:

Resmi AJ Auxerre online bilet platformu: Ev sahibi takım biletlerini satın almanın en güvenli ve en doğrudan yolu, AJ Auxerre'nin resmi internet sitesindeki bilet portalıdır. Biletler genellikle maç tarihinden birkaç hafta önce genel satışa açılırken, kombine sahipleri erken öncelik elde eder.

Stat gişesi: Eğer biletler önceden internet üzerinden tükenmezse, kalan biletleri Auxerre'deki Stade de l'Abbé-Deschamps'ın gişelerinden maç öncesinde ya da maç günü doğrudan satın alabilirsiniz.

Resmi VIP ve hospitality hizmetleri: Premium koltuklar ya da hospitality paketleri için AJ Auxerre, resmi kurumsal bilet kanalı üzerinden doğrudan resmi hospitality biletleri sunuyor. Buna Club Europe veya Club Yonne erişimi gibi seçenekler de dahil.

İkincil bilet satıcıları: StubHub gibi ikincil platformlarda yeniden satışa çıkan biletler listeleniyor, ancak fiyatlar çoğu zaman nominal değerin üzerinde oluyor ve bulunabilirlik üçüncü taraf satıcılara bağlı kalıyor.

Auxerre - Brest Ligue 1 biletleri ne kadar?

19 Eylül'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak Auxerre ile Brest arasındaki Ligue 1 maçının bilet fiyatları, onları nereden ve ne zaman satın aldığınıza göre değişiklik gösteriyor:

Resmi doğrudan satışlar (gişe / resmi internet sitesi): Stade de l'Abbé-Deschamps'taki iç saha maçları için standart nominal bilet fiyatları, genel giriş ya da kale arkası tribünler için genellikle 10 € ila 25 € civarından başlarken, ana tribünün merkez koltukları için 35 € ila 60 € aralığında değişiyor.

İkincil yeniden satış platformları: İkincil bilet pazarlarında ve StubHub gibi üçüncü taraf satıcılarda bu karşılaşmanın bilet fiyatları şu anda standart giriş için 66 € ile 102 € arasında başlıyor. Premium ya da merkezi oturma seçenekleri ise talep ve satıcı ücretlerine bağlı olarak 120 € ila 150 €+ seviyesine çıkabiliyor.

Auxerre - Brest Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Auxerre - Brest form durumu

Auxerre son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Lens'e karşı alınan ağır 5-2'lik mağlubiyet oldu. Bu sonuç, öncesinde Werder Bremen'e karşı hazırlık maçında gelen 1-0'lık galibiyetin ardından geldi. Ondan önceki iki sonuç Troyes ve Sochaux'ya karşı 1-1'lik beraberlikler olurken, seriyi Orleans'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi tamamladı. Auxerre bu beş maçta beş gol atıp 10 gol yedi ve Lens maçı bu savunma zaafının büyük bölümünü oluşturdu.

Brest son beş maçının birini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Le Mans ile 2-2 berabere kalmasıydı ve bu aynı zamanda yeni sezonun ilk resmi maçıydı. Bundan önce Nottingham Forest'a karşı hazırlık maçını 2-0 kaybetti ve bir başka hazırlık karşılaşmasında Venezia ile 2-2 berabere kaldı. Brest bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Guingamp ile oynanan 3-3'lük beraberlik ise sezon öncesi boyunca yüksek skorlu ve açık geçen karşılaşmaların bir örneği oldu.

Auxerre - Brest: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 21 Mart 2026'da oynandı ve Auxerre, Ligue 1'de Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Brest'i 3-0 mağlup etti. Son beş karşılaşmada Auxerre, Brest'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle açık bir üstünlük kurdu. Auxerre bu beş maçta 10 gol attı, buna sahasında arka arkaya alınan iki 3-0'lık galibiyet de dahil. Brest'in bu serideki tek galibiyeti ise Ocak 2026'daki 2-0'lık sonuçla geldi.