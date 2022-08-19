Austria Wien yönetimi Altay Bayındır'dan özür diledi: "Sahaya cisim atmak, affedilemez hatalı bir davranıştır"

Austria Wien yönetimi, dün maçta yaşanan olaylar nedeniyle Altay Bayındır'dan özür diledi. Mili kalecinin kafasına davul tokmağı atılmıştı

Fenerbahçe, dün UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien ile karşılaştı. Karşılaşma 2-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı.

Ne olmuştu?

Karşılaşmada, Altay Bayındır'ın kafasına tribünden bir cisim atıldı. Kaleci, atılan cisim sebebiyle ilk yarının sonlarına doğru bir anda yere yığıldı.

Atılan cismin daha sonra davul tokmağı olduğu öğrenildi.

Wien tribünlerinden atılan cisim sebebiyle hakem, maçı bir anlığına durdurdu.

Sağlık görevlilerinin Altay Bayındır ile ilgilenmesi sonucu milli kalecinin iyi olduğu öğrenildi ve karşılaşma devam etti.

Austria Wien nasıl özür diledi?

Austria Wien yönetimi bugün takımın resmi Twitter hesabından dünkü maçta yaşanan olaylara ilişkin bir yazı yayınladı.

Almanca, İngilizce ve Türkçe yayınlanan açıklamada Fenerbahçe Kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilendi.

"Yaşanan tatsız olaylar nedeniyle tüm stadyum ziyaretçilerinden resmi olarak özür dileriz."

"Amacımız tüm ziyaretçiler için güvenli bir stadyum deneyimidir"

"Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek isteriz."

"Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir hatalı davranıştır."