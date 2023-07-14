Galatasaray, sezon öncesinde kamp programı kapsamında Austria Wien ile karşılaşacak. Peki bu maç, ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilir?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık kampında Austria Wien ile hazırlık karşılaşmasına çıkıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, hazırlık kampında kendilerini hocalarına beğendirmek isterken bazı futbolcular da bu kritik süreçte teknik direktörlerinin güvenini kazanmayı arzuluyor.

Sarı Kırmızılı ekipte yeni transfer Angelino'nun da ilk kez Galatasaray formasını giymesi bekleniyor.

Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray'ın Avusturya ekibi Austria Wien ile oynayacağı mücadele 14 Temmuz Cuma günü, Türkiye saatiyle 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

Sarı-Kırmızılı taraftarların, hazırlık maçı da olsa heyecanla beklediği bu mücadele Galatasaray TV ve Galatasaray Youtube kanalından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Galatasaray'ın iki maçı daha var

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30’da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00’de Avusturya’dan Sturm Graz ile yapacak.

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksak, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban, Angelino.