Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi yolundaki mücadelesi hangi kanalda?

Slovacko'yu eleyen Fenerbahçe, Austria Wien karşısında UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek.

Play-off turunda Avusturya ekibini geçmek isteyen temsilcimiz ilk maçı deplasmanda oynayayacak.

Peki sarı-lacivetlilerin maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçına sahne olacak Austria Wien Fenerbahçe mücadelesi 18 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

Eşleşmenin ikinci maçı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Fenerbahçe maçı Kadıköy'de oynanacak. Maç saat 20.00'da başlayacak.

Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Austria Wien - Fenerbahçe maçının yayıncı kuruluşu henüz paylaşılmadı.