Aurelio De Laurentiis: Bir gün Koulibaly'yi satmak zorunda kalacağız

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, birçok teklifi reddetikleri Koulibaly'nin satışına bir gün izin vermek zorunda olduklarını söyledi.

İtalyan ekibi 'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sport Italia'ya konuşan De Laurentiis, Avrupa'nın dev kulüplerinin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için 105 milyon euro'luk teklifi reddettiğini açıklarken şunları söyledi:

"Kalidou'yu çok seviyorum, bu nedenle onun için gelen 105 milyon euro'luk teklifi reddettim. Ancak bir gün onun takımdan ayrılmasına izin vermek zorunda kalacağım."

Napoli forması ile altıncı sezonunu geçiren 28 yaşındaki savunmacı ise hakkındaki çıkan transfer dedikoduları ile ilgili olarak şunları söyledi:

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"Bunlara alıştım. Her gün takımdan ayrılacağım konusunda hikayeler yazılıyor. Şu anda tek hedefim Napoli ile şampiyonluklar yaşamak. Geri kalanı beni ilgilendirmiyor."

"Takım olarak hedefimiz tüm rakiplerimizi geçerek 'yı kazanmak. Bu yıl tüm takımlar güçlendi ve Serie A daha rekabetçi bir hale geldi. Bu nedenle bu sezon işimiz daha zor."

Başta olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer etmek istediği yıldız futbolcu, 2014 yazında transfer olduğu Napoli'de şu ana dek 218 resmi maçta görev yaptı.