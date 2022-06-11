Aurelien Tchouameni: Real Madrid'in Obama ve LeBron hayranı 100 milyon euro'luk yeni süper yıldızı

Eski teknik direktörü hakkında blog tutmuştu, Pogba'ya göre ise onunla birlikte oynamak bir 'onur' - İşte bilinmeyenleriyle Tchouameni.

Real Madrid'in Monaco'ya 100 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Aurelien Tchouameni yaz döneminin şu ana kadar biten en büyük transferi oldu.

Hızlı bir çıkış yakalayan orta saha için Liverpool ve PSG ile rekabete giren Real Madrid, 22 yaşındaki oyuncuyu rakiplerin elinden kapmayı başardı.

Peki Tchouameni nasıl biri? Genç yaşına rağmen takım arkadaşlarından ve teknik direktörlerinden nasıl bu kadar büyük övgüler alıyor? Yıldızlarla dolu Real Madrid kadrosunda nasıl fark yaratabilir? Gelin, birlikte göz atalım.

İdolleri Obama ve LeBron

Tchouameni ABD'de spora ve siyasete yön veren bu iki büyük figüre beslediği hayranlığı gizlemiyor.

"Küçük yaşlardan itibaren Amerikan kültürüne merak duymaya başladım, gerek sporcular, gerek Martin Luther King ve Barack Obama gibi isimler ilgimi çekiyor."

NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James'in genç sporcular üzerindeki etkisi parkelerin dışına kadar taşıyor. Tchouameni, James'i neden örnek aldığını şöyle açıklıyor:

"NBA oyuncuları iyi beslenmek ve sağlıklı yaşamak zorunda, çünkü bazen üst üste iki gün maç yapmaları gerekiyor."

"Bu kadar sık oynadığınızda kendiniz için kurallar belirlemek zorundasınız. Ben de bunu kendi sporumda uygulamaya çalışıyorum."

Kendini tüm yönlerden geliştirmeyi öncelik haline getiren Tchouameni'nin akıcı İngilizcesi de dikkat çekiyor.

"İngilizceyi çok küçük yaşta öğrenmeye başladım, çünkü dinlediğim şarkıların sözlerini anlamak istiyordum."

Teknik direktörü onun için özel blog açtı

Bordeaux formasıyla kendini gösterdiği dönemde teknik direktörü olan Gustavo Poyet, Tchouameni'nin yeteneklerinden öylesine etkilenmişti ki, oyuncusuyla ilgili düşüncelerini bloguna taşımıştı.

"Fiziği güçlü, top ayağındayken özgüvenli ve zeki. O dönemde hala üniversite eğitimi görüyordu. Öğrenmeye ve gelişmeye hep açıktı. Beni dikkatle dinler, ondan bir şey istediğimde hemen yapardı."

"Gelişmeye olan açlığını özellikle vurgulamak gerek. İyi bir dinleyiciydi ve soru sormaktan çekinmezdi. Bu bir teknik direktör için önemlidir."

Hedefi Katar 2022

Tchouameni, son şampiyon Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almanın hayallerini kuruyor. Teknik direktör Didier Deschamps'ın sözlerine bakılırsa, bu hayalin gerçeğe dönüşmesi uzak bir ihtimal değil.

"Komple bir oyuncu. Aklı başında ve olgun biri."

Takımın tecrübeli isimlerinden Paul Pogba ise Tchouameni'yi şöyle özetliyor:

"Onunla birlikte oynamak bir onur. O bir çocuk değil, bir adam. Takıma büyük bir enerji getiriyor. Tekniği ve fiziği de harika."

Geldiği noktada babasının payı büyük

Tchouameni çocukluğundan bu yana kendini geliştirme konusunda son derece hevesli olsa da, 2020'de babası Ferdinand'la yaptığı konuşma onun için bir dönüm noktası olmuş.

"Onunla yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim ve bana iki saat ayırmasını istedim. Son zamanlarda onu tanımakta zorlandığımı ve sıradan bir futbolcuya dönüştüğünü söyledim."

"Konuşmayı bitirirken bana, 'Baba, göreceksin' dedi."

O günden bu yana inanılmaz bir hızla yükselen Tchouameni basamakları tırmanmaya Real Madrid formasıyla devam edecek gibi gözüküyor.