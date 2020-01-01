Ligue 1

Aulas: Juventus'la 7 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız!

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Lyon Başkanı, Juventus'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçını 7 Ağustos'ta oynayacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgının ardından Avrupa kupalarının nasıl devam edeceği merak konusu. Lyon Başkanı Jean Michel Aulas ise Juventus'la oynayacakları maçın tarihini verdi! 

RTLFoot'a konuşan Aulas, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakipleri Juventus ile rövanş mücadelesini 7 Ağustos'ta seyircisiz olarak oynayacaklarını söyledi ve sitem etti:

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"Juventus maçı 7 Ağuztos'ta seyircisiz olarak Torino'da oynanması onaylandı." 

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    "Eğer Ligue 1'in durdurulmasına yaptığımız itiraz kabul edilmezse Lyon ve PSG antrenman yapan takımlar tarafından katledilecek."

    Fransa'da oynanan ilk maçı Lyon sahasında 1-0 kazanmayı başarmış ve çeyrek final için bir adım öne geçmişti.

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