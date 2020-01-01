Augsburg, diş macunu yüzünden maça teknik direktörsüz çıkacak
Augsburg Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Herrlich'in Wolfsburg ile yarın yapılacak maç öncesinde otelden kısa süreliğine ayrılarak Covid-19 karantina kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
Herrlich ise "Otelden ayrılarak hata yaptım. Bu yüzden Wolfsburg'a karşı takımımın başında yer alamayacağım." değerlendirmesinde bulunarak pişmanlığını dile getirdi.
Alman teknik direktör, diş macunu almak için markete gittiğini kaydetti.
Açıklamada, Herrlich'e ilerleyen günlerde yapılacak testlerde 2 negatif sonuç çıkması durumunda 48 yaşındaki teknik adamın tekrar takımın başında yer alabileceği ifade edildi.
Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga II, 16 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Martin Schmidt'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlüğe Heiko Herrlich'i getiren Augsburg, salgın nedeniyle verilen aranın ardından çıkacağı ilk maçta 16 Mayıs Cumartesi günü kendi evinde Wolfsburg ile karşılaşacak.