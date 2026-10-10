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Manuel Neuer FC Bayerngetty
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Augsburg-Bayern rekoru: Fellhauer, Bundesliga tarihinin en hızlı golünü attı

Bundesliga

Manuel Neuer için tarihi, Robin Fellhauer için ise masalsı bir öğleden sonra. Augsburg forması giyen orta saha oyuncusu, Bayern Münih'e karşı sahasında oynanan maçta Bundesliga tarihinde kaydedilen en hızlı gole imza atarak adını Alman futbol tarihine yazdırdı.


OLAY - Olay, Bayern'in santra vuruşunun hemen ardından yaşandı. Manuel Neuer'e gönderilen geri pasta, tecrübeli Alman kaleci topu uzaklaştırmak isterken ayarını tutturamadı ve topu Fellhauer'a kaptırdı: Augsburg'un ön liberosu da daveti geri çevirmedi ve soğukkanlılıkla topu ağlara gönderdi. Alman ligi, golün süresini resmi olarak sadece sekiz saniye olarak doğruladı.

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