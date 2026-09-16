Augsburg - Bayern Münih maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Augsburg, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Augsburg'daki WWK Arena'da Bayern Münih'i konuk edecek.

FC Bayern Münih, tarihsel olarak Bavyera derbisine damga vurdu ve FC Augsburg'a karşı oynadığı 35 resmi maçta 27 galibiyet aldı. Bayern'in uzun süredir devam eden genel üstünlüğüne rağmen Augsburg, yıllar içinde kendi sahasında unutulmaz sürprizlere imza atabileceğini gösterdi. İki takım arasındaki son karşılaşmada, 24 Ocak 2026'da Augsburg, Allianz Arena'da Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek heyecan verici bir galibiyet elde etti.

GOAL, Augsburg ile Bayern Münih arasındaki maç için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceğini ve fiyatlarını sizlere sunuyor.

Augsburg - Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Augsburg - Bayern Münih maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Augsburg'daki WWK Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 5 10 Eki 2026 - 09:30 WWK Arena

Augsburg - Bayern Münih Bundesliga biletleri nasıl alınır?

WWK Arena'da oynanacak Augsburg - Bayern Münih maçı için bilet satın almak adına, müsaitlik durumuna ve tercihinize bağlı olarak birkaç seçeneğiniz var:

1. Resmi FC Augsburg online bilet mağazası

Resmi kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa sunulmadan önce çoğu zaman öncelikli erişim elde eder. Bayern Münih maçı yüksek talep gören bir fikstür olduğu için, birincil biletler genellikle üyelere ön satış sürecinde hızla tükenir.

2. Resmi FC Augsburg bilet değişim platformu

Normal biletler tükenmişse, FC Augsburg portalındaki kulübün resmi bilet yeniden satış pazarına (Ticketbörse) göz atın. Kombine sahipleri ya da maça gidemeyen taraftarlar, biletlerini doğrulanmış nominal değer üzerinden yeniden satar.

3. FC Bayern Münih üzerinden deplasman tribünü

Bayern Münih taraftarlarıyla birlikte oturmayı tercih ediyorsanız, biletler resmi FC Bayern bilet portalı üzerinden tahsis edilir. FC Bayern üyeleri, deplasman maçı biletlerini önceden kura sistemiyle ya da Bayern bilet merkezi sitesinden doğrudan satın alarak talep edebilir.

Augsburg - Bayern Münih Bundesliga biletleri ne kadar?

WWK Arena'da oynanacak FC Augsburg - FC Bayern Münih maçının bilet fiyatları, biletleri doğrudan FC Augsburg'dan nominal değer üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış üzerinden mi aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Birincil piyasa bilet fiyatları (resmi FC Augsburg satışı)

WWK Arena'da üst düzey fikstürler (Pot A) için resmi nominal değerli tek maç biletleri, FC Augsburg'un resmi fiyatlandırma yapısını takip eder:

Ayakta izleme (K, L, M, N, O blokları): 18 € (İndirimli: 16 €)

Kategori 3 (A, Y, Z blokları): 49 € (İndirimli: 46 € | 14 yaş altı çocuklar: 25 €)

Kategori 2 (B, C, P, Q blokları): 58 € (İndirimli: 54 € | Çocuklar/Gençler: 29 €)

Kategori 1b (D, H, R, V blokları): 66 € (İndirimli: 62 €)

Kategori 1a (S, T, U blokları): 75 € (İndirimli: 71 €)

Aile tribünü (I, J blokları):58 € (İndirimli: 54 € | 14 yaş altı çocuklar: 29 €)

Augsburg - Bayern Münih Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Augsburg - Bayern Münih form durumu

Augsburg, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı ve yalnızca Leeds United'a karşı oynanan bir sezon öncesi hazırlık maçını kaybetti. Takımın son sonucu, Bundesliga'da Eintracht Frankfurt karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti ve ayrıca açılış haftasında Schalke'yi 3-0 mağlup etti. Augsburg son beş maçında 20 gol atarken sadece altı gol yedi. Bu süreçte Energie Cottbus deplasmanında DFB-Pokal'da alınan 2-0'lık galibiyet de yer aldı.

Bayern Münih son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve resmi maçlarda hiç yenilmedi. Takımın son karşılaşması, Bundesliga'da Schalke deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlik oldu ve bu sonuç ligdeki 47 maçlık gol serisini sona erdirdi. Bayern, bunun öncesinde Bundesliga'nın açılış haftasında VfB Stuttgart'ı 5-1 mağlup etti ve Süper Kupa'da Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Ayrıca DFB-Pokal'da Osnabrück deplasmanında 4-1 kazandı.

Augsburg - Bayern Münih: Son kafa kafaya karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma 24 Ocak 2026'da oynandı ve Bayern Münih, Bundesliga'da sahasında 2-1 kazandı. Ligde iki takım arasında oynanan son beş maçta Bayern dört kez kazanırken Augsburg bir kez galip geldi. Fuggerstädter'in tek galibiyeti de yine Ocak 2026'daki o maçta geldi. Bayern, bu beş maçta 14 gol attı ve yedi gol yedi.