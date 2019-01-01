Audi Cup: Fenerbahçe - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Audi Cup'ın üçüncülük mücadelesinde Real Madrid ile karşılaşıyor.

Avrupa'nın en üst düzeydeki sezon öncesi hazırlık turnuvalarından biri olan Audi Cup'ta mücadele eden , yarı final maçında turnuvanın ev sahibi 'e 6-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi.

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Cup'ın üçüncülük maçını 31 Temmuz Çarşamba günü ile TSİ 19.00'da yapacak. İki takım arasındaki mücadele, D-Smart platformunda yayın yapan Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Reyes, Dirar, Ozan, Jailson, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Real Madrid: Navas, Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Lucas Vazquez, Rodrygo, Modric, Kroos, Hazard, Benzema

Audi Cup 2. gün fikstürü

Günün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile Real Madrid, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İlk günün galipleri Bayern Münih ve ise TSİ 21.30'da şampiyonluk için final maçında karşılaşacak.

Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Bir bilet, aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli olacak.

Audi Cup tarihi

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, ve ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.

Organizasyonda önceki sezonlarda , Boca Juniors, , Internacional, , , ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.

Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu

Sarı lacivertli kulübün turnuva için bildirdiği kadro şöyle:

Kale: Harun Tekin, Bayındır, Oytun Özdoğan

Defans: Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut

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Orta Saha: Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya

Forvet: Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç