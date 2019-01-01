Audi Cup: Bayern Münih - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele edeceği Audi Cup, Salı günü başlıyor...

Avrupa'nın en üst düzeydeki sezon öncesi hazırlık turnuvalarından biri olan Audi Cup'ta mücadele edecek olan , ilk maçında turnuvanın ev sahibi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Cup'taki ilk maçını 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. İki takım arasındaki mücadele, D-Smart platformunda yayın yapan Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Audi Cup fikstürü ve formatı

Günün ilk karşılaşmasında ise ile , TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak.

Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler, 2 günde 4 takımı izleme fırsatı bulacak. Bir bilet, aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli olacak.

Audi Cup tarihi

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, ve ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.

Organizasyonda önceki sezonlarda , Boca Juniors, , Internacional, , , ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.

Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu

Sarı lacivertli kulübün turnuva için bildirdiği kadro şöyle:

Kale: Harun Tekin, Bayındır, Oytun Özdoğan

Defans: Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut

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Orta Saha: Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya

Forvet: Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç