Audi Cup 2019: Fenerbahçe'nin fikstürü, takımlar, maç programı, TV yayını

Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği Audi Cup'ta maçlar hangi kanaldan yayınlanacak? Turnuvaya dair bilmeniz gerekenler...

AUDI CUP NEDİR?

Audi Cup, 'in ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen bir hazırlık turnuvası.

İlk olarak 2009 yılında Audi'nin 100. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, daha sonra düzenli bir hal aldı.

Audi Cup, 2007, 2008 ve 2010'daki Franz Beckenbauer Kupası'nın yerini aldı ve Bayern'in sezon öncelerindeki klasik organizasyonu haline geldi.

Turnuva 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2017'den sonra bu yıl altıncı defa oynanacak.

AUDI CUP 2019'A HANGİ TAKIMLAR KATILIYOR?

'nin de yer alacağı organizasyonda Avrupa'nın önemli takımları mücadele edecek. 'nın son şampiyonu Bayern Münih, ev sahibi olarak turnuvada yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanya temsilcisi , organizasyonda mücadele eden takımlardan biri olacak.

Son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi da organizasyona katılacak.

FENERBAHÇE'NİN AUDI CUP MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Audi Cup'ta maçlarını hangi takımlarla, ne zaman, saat kaçta oynayacak?

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Cup'taki ilk maçını 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. Müsabaka Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

Günün ilk karşılaşmasında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak.

AUDI CUP'I DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMLAR KAZANDI?

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, ve ise birer defa kazandı.

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Organizasyonda önceki sezonlarda , Boca Juniors, , Internacional, , , ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.

AUDI CUP MAÇLARI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Bayern Münih'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Audi Cup'ta maçlar D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

Maçları izlemek isteyen futbolseverlerin D-Smart üyeliklerinin bulunması gerekiyor.