Suudi Al-Ahli, dünya zaferine giden yolda ilk adımlarını sağlam bir şekilde attı; çarşamba akşamı Cidde'de oynanan play-off maçında Yeni Zelanda temsilcisi Auckland FC'yi tek golle mağlup ederek 2026 Kıtalar Arası Kulüpler Kupası'nın ikinci turuna yükselme biletini kaptı.

Bu galibiyetle Al-Ahli, Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile ikiye bölünmeyi kabul etmeyen ateşli bir randevuya çıktı. Karşılaşma, önümüzdeki 19 Eylül'de Pretoria kentindeki Loftus Versfeld Stadı'nda oynanacak.

Bu karşılaşma iki kat önem taşıyor; zira maçı kazanan taraf Afrika, Asya ve Pasifik Kupası'nın şampiyonu olacak ve en büyük hayaline giden yolda Meydan Okuma Kupası'nda doğrudan bir koltuk garantileyecek.

Turnuvanın diğer kolunda ise futbolseverler ağır sıklet bir mücadeleyi bekliyor. CONCACAF şampiyonu Meksika ekibi Toluca, önümüzdeki 9 Aralık'ta Amerika Kıtaları Derbi Kupası kapsamında Güney Amerika'nın Copa Libertadores şampiyonuyla karşılaşacak. Bu derbiyi kazanan takım ise 12 Aralık'ta Meydan Okuma Kupası'nda Afrika, Asya ve Pasifik Kupası şampiyonuyla karşı karşıya gelecek.

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Meydan Okuma Kupası'nın şampiyonu ise son ve en önemli durağa yükselecek; burada 16 Aralık 2026'da oynanacak Kıtalar Arası Kulüpler Kupası finalinde Avrupa şampiyonu ve kupanın sahibi Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Uluslararası Futbol Federasyonu ise turnuvanın son üç maçına ev sahipliği yapacak merkezi mekanı daha sonra açıklayacak.