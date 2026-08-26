Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, dünya çapında zafere doğru ilk adımını sağlam bir şekilde attı; Çarşamba akşamı Cidde'de oynanan play-off maçında Yeni Zelanda temsilcisi Auckland FC'yi 1-0 mağlup ederek 2026 Kıtalararası Kulüpler Kupası'nın ikinci turuna yükselme biletini kaptı.

Bu galibiyetle birlikte Al Ahli, Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile ateşli bir randevuya çıkacak. İkiye bölünmeyi kabul etmeyen bu karşılaşma, 19 Eylül'de Pretoria kentindeki Loftus Versfeld Stadı'nda oynanacak.

Bu karşılaşma katbekat önem taşıyor; zira galip gelen taraf Afrika, Asya ve Pasifik Kupası'nı kazanarak en büyük hayale giden yolda Challenge Kupası'nda doğrudan bir koltuğu garantileyecek.

Turnuvanın diğer ayağında ise futbolseverler ağır sıklet bir karşılaşmayı bekliyor. CONCACAF şampiyonu Meksika ekibi Toluca, Güney Amerika Copa Libertadores şampiyonuyla 9 Aralık'ta Amerika Kıtaları Derbisi Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek. Bu derbiden galip çıkan takım ise 12 Aralık'ta Challenge Kupası'nda Afrika, Asya ve Pasifik Kupası şampiyonuyla karşılaşacak.

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Challenge Kupası şampiyonu ise son ve en önemli durağa yükselecek; burada 16 Aralık 2026'da oynanacak Kıtalararası Kulüpler Kupası finalinde Avrupa şampiyonu ve unvan sahibi Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Uluslararası Futbol Federasyonu, turnuvanın son üç maçına ev sahipliği yapacak merkezi mekanı ise daha sonra açıklayacak.