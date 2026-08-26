Yeni Zelanda ekibi Auckland FC'nin Portekizli teknik direktörü Pedro Moreira, çarşamba akşamı Cidde'de 2026 Kıtalar Kulüpler Kupası'ndaki serüvenlerinin açılış maçında Al-Ahli'ye 1-0 mağlup olmalarının ardından, rakibinin gücüne duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi.

Salih Ebu'ş-Şemat, Yeni Zelanda temsilcisi konuk Auckland'ı, Al-Enma Stadı'nda dünya çapındaki turnuvanın ilk turu kapsamında oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup ederek Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'yi 2026 Kıtalar Kulüpler Kupası'nda ikinci tura taşıdı.

Moreira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Al-Ahli'nin son derece zorlu bir rakip olduğunu itiraf ederek şunları söyledi: "Al-Ahli'nin yeni teknik direktörüyle sergilediği performans iyiydi. Son günlerde performansını analiz ettik ve gollerini izledik. Maç başına gol ortalaması iki. Kontra ataklarda ve hücum tarzında öne çıkıyor."

Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Asya şampiyonuna karşı oynadık, çok güçlü bir takım. Hazırlandık, taktikleri çalıştık ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Antrenmanların artmasıyla takımımız gelecekte daha güçlü olacak."

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Moreira, mağlubiyete rağmen oyuncularının Al-Enma Stadı'nda ortaya koyduğu performanstan büyük gurur duyduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Performansımız harikaydı ve ekim ayında başlayacak yeni sezona hazırlanıyoruz. Bu büyük statta ve bu büyük taraftarların önünde ortaya koyduğumuz performanstan gurur duyuyoruz."

Auckland'ın teknik direktörü, Al-Ahli'nin oyun kurucularına alanları daraltmak üzerine çalıştıklarını açıklarken takımının turnuvadan önce iki hazırlık maçı oynadığını belirtti. Oyuncularının son dakikalarda beraberlik golünü bulmayı başaramadığını vurguladı ve sözlerini iyimser bir mesajla noktaladı: "Mağlubiyet yolun sonu değil."