Aubameyang'dan takım arkadaşına övgü: Büyük bir yıldız olacak

Arsenal'in kaptanı, son 5 Premier Lig maçında 2 gol kaydeden Martinelli'ye inanıyor.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Sheffield United'la 1-1 berabere kalan 'ın kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, takımının golünü atan 18 yaşındaki Gabriel Martinelli için "İleride yıldız olabilir" ifadelerini kullandı.

9 Aralık'taki maçında da rakip fileleri havalandıran Martinelli, bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

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Maçın ardından Twitter hesabından yorumlarda bulunan Aubameyang "Gabi büyük bir yıldız olacak. Sadece attığı golden dolayı değil; davranışları, enerjisi ve zihniyetiyle bunu başaracak" paylaşmını yaptı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise "18 yaşında bir çocuğa göre karar verirken cesur davranıyor ve her zaman rakibine gözdağı veriyor. Sahada olduğu zamanlarda gol için bütün fırsatları kolluyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 20 resmi maça çıkan Martinelli, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.