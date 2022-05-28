Ara transfer döneminde Emirates'e veda eden Gabonlu santrafor Ocak ayından bu yana Barcelona forması giyiyor.

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal 2021/22 sezonunda Premier Lig'de ilk dörde giremediği için "üzgün" olduğunu açıkladı.

Arsenal'ın dördüncü sırayı Tottenham'a kaptırmasıyla, Barcelonalı oyuncunun eski takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşma hayali suya düştü.

Arsenal ile çıktığı 163 Premier Lig maçında 92 gol atan Aubameyang yönetimle ve teknik direktör Arteta'yla yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.

Barcelona'nın La Liga'da ikinci sıraya yükselmesine önemli katkı yapan Aubameyang, uzun süredir hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi sahnesine dönmeye hazırlanıyor.

Aubameyang, Arsenal hakkında ne söyledi?

Barcelona formasıyla 13 gol kaydeden 32 yaşındaki forvet, Arsenal'ın durumunu Sky Sports'a değerlendirdi.

"İlk dörde girmeye çok yaklaşmışlardı."

"Önemli gelişme kaydettiler. Üzgünüm, çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istiyordum. Arsenal'da bir sürü arkadaşım var."

"Onlara gelecek sezon için bol şans diliyorum. Avrupa Ligi'nde mücadele etmek de onları adına olumlu. Umarım kupayı kazanırlar."

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi hayalleri ellerinden kayıp gitti 😩pic.twitter.com/tdpze2CaIn — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 16, 2022

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne en son ne zaman katıldı?

2021/22 sezonuna kötü girmesine rağmen müthiş bir çıkış yakalayan Arsenal, Şampiyonlar Ligi vizesi için favori konuma da gelmişti.

Fakat Mikel Arteta'nın ekibi, istikrar sorunlarının yeniden baş göstermesiyle yerini Tottenham'a kaptırdı ve ligi beşinci sırada tamamladı.

Böylece Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi hasreti altı sezona yükseldi. Topçular, Avrupa'nın bir numaralı kupasında en son 2016/17 sezonunda boy göstermişti. O dönemde takımı efsane teknik adam Arsene Wenger çalıştırıyordu.