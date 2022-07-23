Aubameyang ve Lewandowski, 2013/14 sezonunda Borussia Dortmund'da takım arkadaşlarıydı.

Pierre-Emerick Aubameyang, tüm Barcelona taraftarları gibi, Robert Lewandowski'nin Katalan kulübüne gelişinden çok memnun.

Gabonlu ve Polonyalı, daha önce 2013/14 sezonunda Borussia Dortmund'da takım arkadaşlarıydı ve toplamda 44 gol attılar.

Şimdi, eski Arsenal oyuncusu, kendisi ve Lewandowski'nin Barcelona'da birlikte daha da iyi olacağına inanıyor.

Ne söylendi?

ESPN'e verdiği demeçte, "Artık daha deneyimliyiz ve geçmişte olduğundan daha iyisini yapabiliriz.

Eminim ikimiz de Dortmund'da elde ettiğimiz sayıları geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Aubameyang, Borussia Dortmun'dan eski takım arkadaşının Barcelona'da çıtayı daha yukarı çıkaracağından emin.

"[Barcelona] sahip olduğu tüm büyük forvetlerle şampiyonluk kazanmak için rekabet edebilecek" dedi.

"Kalitesi gerçekten çılgınca ve onunla oynamaktan her zaman zevk alıyorum."

Ancak şu sıralar şimdiye odaklanmış durumda. Real Madrid karşılaşmasını iple çekiyor çünkü bundan önceki 7 maçta 7 gol atmıştı.

Lewa ne söylemişti?

Lewandowski, basına verdiği ilk röportajda şunları söylemişti:

"Futbolda kazanma isteğine sahip olmak önemlidir ve bunu yapmak için en iyi yerdeyim. Gollere açım.

"Yapacak çok işimiz var ama kadroda çok fazla kalite ve çok fazla potansiyel var. İyi bir kulüpteyim.

"Takım arkadaşlarımla son birkaç antrenmanı yaptım ve bir sonraki maçta [Real Madrid'e karşı] oynamaya hazırım.

"Umarım çok gol atabilirim, bu benim mücadelem."

Daha fazla okuma

Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Lewandowski: "Kazanmak için en iyi yerdeyim"