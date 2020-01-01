"Aubameyang, Henry ve Wright'ı yakalayamaz ancak bir efsane olabilir"

Arsenal'in eski oyuncusu Martin Keown, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kulüp tarihine geçecek bir karakter olduğunu söyledi.

, geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de sezonun açılış golünü kaydeden Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Martin Keown, talkSPORT'a verdiği demeçte Gabonlu futbolcunun, Thierry Henry ve Ian Wright'ın rekoruna yaklaşamayacağını ancak kulüp için bir efsane olacağından şüphe duymadığını dile getirdi:

"Aubameyang şu an 31 yaşında ve burada kalmak için 'yı reddetti. Sanırım bu bize Arsenal'i ne kadar sevdiğini ve bir şeyler başarmak istediğini kanıtlıyor. Eğer Arsenal önümüzdeki birkaç yıl için Premier Lig'i kazanırsa bunda en büyük pay Aubameyang'ın olacak. Thierry Henry'nin gol rekoruna ulaşması imkansız. Ian Wright'ın rekorunu da yakalayacağını düşünmüyorum. Ama onların izinden gitmek istiyor. Burada efsane olabilir."

Daha fazla takım

Aubameyang, Arsenal kariyerinde şimdiye kadar çıktığı 111 resmi müsabakada 79 gol kaydetti. Rekor ise 375 müsabakada attığı 228 golle Thierry Henry'ye ait.