Aubameyang, evine giren hırsızların kendisini çenesinden yaraladığını açıkladı

Gabonlu yıldız, hırsızlık durumundan ailesinin oldukça etkilendiğini dile getirdi.

Barcelona'nın golcüsü, Pazar günü Real Valladolid maçının ardından evinde saldırıya uğradığını ve ailesinin önünde tehdit edildiğini doğruladı.

Aubameyang çenesinden yaralandı ama çabucak iyileşeceğinden emin.

Ne söylendi?

"Pazar gecesi bazı korkaklar evimize girdi. Ailemi ve çocuklarımı sadece bir şeyler çalmak için tehdit ettiler. Çenemi yaraladılar ama kısa sürede iyileşeceğim ve çok şükür kimse fiziksel olarak zarar görmedi. ” diye Instagram ve Twitter'da paylaştı.

"Artık kendi evimizde güvende olmadığımız hissini anlamak ve tarif etmek zor. Bir aile olarak bunun üstesinden geleceğiz ve her zamankinden daha güçlü olacağız."

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Olay, transfer döneminin son günlerinde Aubameyang'ın Barcelona'dan ayrılma spekülasyonlarının ortasında geldi. Chelsea, 33 yaşındaki golcü ile görüşüyor ancak Katalan deviyle henüz anlaşmaya varamadı.

Aubameyang bir an önce sahalara dönmeyi umuyor ancak sezonun geri kalanını nerede geçireceği henüz belli değil.

Gabonlu forvet bu sezon şu ana kadar Barcelona'da sadece bir kez forma giydi, ancak sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak.