Riazor Stadı'nda pek çok sürprize sahne olan gecede Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ın golü, Deportivo La Coruña'yı Barcelona karşısında yeniden maça ortak eden bir golden çok daha fazlasıydı. Tecrübeli golcü, kariyerinin duraklarından birinde formasını giydiği eski takımına karşı yeni bir rekora imza atarak adını LaLiga tarihine yazdırdı.

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Aubameyang, LaLiga'nın 14. haftasında iki takımı pazar akşamı Riazor Stadı'nda karşı karşıya getiren maçın 9. dakikasında Deportivo La Coruña'ya beraberlik golünü kazandırdı.

Gol harika bir şekilde geldi. Gabonlu golcü, kusursuz bir ara pasıyla topla buluştu, fiziksel gücünü kullanarak Barcelona savunmacısı Pau Cubarsí'yi geride bıraktı ve ardından kendisini durdurmak için çıkan kaleci Joan García'nın üzerinden topu ustalıkla ağlara gönderdi.

Bir süredir gol atamayan Aubameyang, yeniden gol yollarına dönerek Deportivo La Coruña formasıyla fark yaratabileceğini gösterdi. Tecrübeli forvet, sezonun ilk beş haftasında Elche, Málaga, Valencia, Villarreal ve Getafe'ye gol atmış, bu dönemde iki de asist yapmıştı.

Barcelona'ya attığı gol onu yeniden gol listesinin ön sıralarına taşıdı. Ancak bu maçın özelliği gol hasretine son vermesiyle sınırlı kalmadı. Karşılaşma, ayrılığından bu yana eski takımıyla ilk kez karşı karşıya gelen Gabonlu golcü için ayrı bir anlam taşıyordu.

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Golün sevincini gizlemeyen Aubameyang, Riazor taraftarının önünde ritmik bir dansla dikkat çekici bir gol sevinci yaşadı. Bu görüntü, rakip bu kez kariyerinde formasını terlettiği kulüplerden biri olan Barcelona olsa da yeniden fileleri havalandırmasının yarattığı coşkuyu gözler önüne serdi.

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37 yaşındaki tecrübeli golcü, Deportivo için büyük önem taşıyan ve kendisi için de kişisel olarak ayrı bir anlamı olan bu maçta ışıklarını üzerine çekerek rekabet edebildiğini ve takımına katkı sağlamayı sürdürdüğünü kanıtlamaya devam ediyor.

Aubameyang, Barcelona karşısında rekor kırdı

Aubameyang'ın golünün önemi, skoru eşitlemekle sınırlı kalmadı. Bu gol, ona eski Barcelona oyuncularının LaLiga'da Katalan kulübüne karşı oynadığı maçlar tarihinde özel bir yer kazandırdı.

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İstatistik alanında uzmanlaşmış "Mister Chip" hesabına göre Aubameyang, 37 yıl 164 günlükken LaLiga'da Barcelona'ya gol atan, geçmişte bu kulübün formasını giymiş en yaşlı oyuncu oldu.

Gabonlu forvet, 2025'te Sevilla formasıyla Barcelona'ya 36 yıl 290 günlükken gol atan Şilili Alexis Sánchez'i geride bıraktı. Ayrıca 1999'da Alavés formasıyla Katalan ekibinin fileleri 36 yıl 253 günlükken havalandıran Julio Salinas'ın rekorunu da geçti.

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Listenin dördüncü sırasında ise 1986'da Sporting formasıyla 36 yıl 182 günlükken Barcelona'ya gol atan Quini yer aldı.

Barcelona, Real Madrid'in puan kaybından yararlanmak istiyor

Öte yandan Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in Deportivo Alavés'e 2-1 yenilmesinin ardından LaLiga'daki liderliğini sağlamlaştırmak için üç puan hedefiyle sahaya çıktı.

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Eflatun-beyazlıların yenilgisi, Hansi Flick'in öğrencileri için en yakın rakipleriyle arayı açma adına değerli bir fırsattı. Bunun için Katalan ekibinin, sekiz yıldır deplasmana gitmediği Riazor'dan üç puanla dönmesi gerekiyordu.

Maç, 29 Kasım'daki 127. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesiyle Barcelona taraftarları için ayrı bir önem kazandı. Böylece gece hem tarihi hem de taraftar açısından anlam taşıyan bir buluşmaya dönüştü, ancak eski takımının ağlarına attığı rekor golle ışıkların büyük bölümünü Aubameyang üzerine çekti.