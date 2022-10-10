Transfer döneminin son günlerinde Chelsea formasıyla Premier Lig'e dönen Arsenal'in eski kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, Londra ekibinden ayrılmasında teknik direktör Mikel Arteta ile ilişkisinin etkili olduğunu söyledi. Arteta'nın büyük oyuncuları yönetmekte sorun yaşadığını öne süren Gabonlu yıldız, bu durumun ayrılık kararındaki rolüne değindi.

"Arteta büyük karakterleri ya da büyük oyuncuları yönetmekte zorlanıyor. Genç oyunculara ihtiyaç duyuyor çünkü genç oyuncular ona hiçbir şey söylemeden söz dinliyor.

Arsenal'de geleceğin yıldızı olabileceğini düşündüğüm genç oyuncular ise Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli.

Arsenal'den ayrılık sürecimde Barcelona babamı aradı ve Xavi'nin beni istediğini biliyordum. Chelsea'de Thomas Tuchel görevden ayrıldıktan sonra yerine Graham Potter geldi ve o harika bir karaktere sahip olan pozitif bir insan.

Onunla birlikte daha iyi olmaya çalışıyoruz. Fikirleri çok açık ve net olduğu için birlikte güzel işlere imza atabiliriz"