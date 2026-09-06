Cumartesi akşamı Şampiyonlar Ligi katılımcısı Villarreal’e karşı deplasmanda alınan 3-2’lik galibiyette birden fazla rekora imza attı.

Aubameyang önce iki asist yaptı, ardından 88. dakikada Galiçyalılar adına galibiyet golünü kaydetti. Böylece 21. yüzyılda Depor formasıyla LaLiga’daki ilk dört maçının tamamında gol atan ilk oyuncu oldu.

Ancak bununla da sınırlı değil. 37 yıl 79 günlük yaşıyla ayrıca milenyumdan bu yana İspanya birinci liginde yeni kulübü adına ilk dört maçında en az bir gole katkı veren en yaşlı oyuncu oldu. Bir dönem Valencia’da büyük etki yaratan eski İspanyol milli oyuncu Fernando Morientes’i geride bıraktı.

Aubameyang da A Coruna’da tam anlamıyla büyük etki yarattı. Forvet, birkaç gün önce Gabon Milli Takımı’nı bıraktığını duyuran, 1,6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Marsilya’dan yükselen takıma geldi ve burada 2028’e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Eski BVB forveti şu anda ilk dört maçında altı doğrudan gol katkısına ulaştı ve köklü kulübün halen yenilgisiz olmasında ve sekiz puanla dördüncü sırada yer almasında büyük pay sahibi.

Aubameyang’a büyük övgü: "Başka bir galaksiden geliyor"

Bu nedenle İspanya’da taraftarların ve medyanın büyük heyecan yaşaması da şaşırtıcı değil. Örneğin Marca şu ifadeleri kullandı: "Auba başka bir galaksiden geliyor. Şüphesiz ligin başlangıcında Depor’un en iyi oyuncusu o."

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Aubameyang, eski Şampiyonlar Ligi katılımcısındaki tek önemli yeni transfer değil: Teknik direktör Fernando Hidalgo’nun (47) çalıştırdığı kulüp yaz aylarında Jose Maria Gimenez’i (31, Atletico Madrid), Marc Casado’yu (22, Barcelona), Adama Traore’yi (30, West Ham United), Angelino’yu (29, Roma) ve Jonathan Asp Jensen’i (20, Bayern Münih) de kadrosuna kattı.