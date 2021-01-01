Süper Lig

Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti

AA
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Atilla Szalai 01172021
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, 22 yaşındaki oyuncunun detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Macar futbolcunun sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

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