Attila Szalai, Macaristan - Portekiz maçında ne yaptı?

Attila Szalai'nin ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika görev yaptığı maçta Macaristan, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Macaristan ilk karşılaşmada Puskas Arena'da Portekiz ile karşılaştı.

83 dakika rakibine direnç gösteren Macarlar bu dakikadan sonra dağıldı. Portekiz'in 3-0 kazandığı karşılaşmada Macaristan'da Attila Szalai ilk 11'de sahaya çıktı.

Attila Szalai'nin performansı

90 dakika sahada kalan başarılı oyuncu bu süre boyunca 66 kez topla buluştu. 54 kez isabetli pas yapan Szalai, yüzde 77.8 pas isabet oranıyla oynadı.

İki kez rakipten top kapmayı başaran 23 yaşındaki oyuncu bir kez faul yaptı.

Rakip yarı alanda 17 kez pas yapan Szalai, Portekiz'in yarı sahasında yüzde 58.8 pas isabeti oranını yakaladı. Beş kez ikili mücadeleye giren Macar stoper, yüzde 40 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynadı.

İki kez hava topu mücadelesine giren Szalai, bu mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

Macaristan'ı hangi maçlar bekliyor

Macaristan gruptaki ikinci maçını 19 Haziran'da Fransa ile oynayacak. Teknik Direktör Marco Rossi'nin öğrencileri gruptaki son maçını ise 23 Haziran'da Almanya ile yaparak grup maçlarını tamamlayacak.