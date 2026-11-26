Leeds United, Dominic Calvert-Lewin ile önemli bir sözleşme uzatımına imza atarak golcünün uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Premier Lig'deki etkileyici gol serisinin ardından İngiltere millî takım oyuncusu, 2029'a kadar Elland Road'da kalma kararı aldı.

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Manchester United'ın ilgisine rağmen Leeds'te kaldı

Calvert-Lewin, Leeds United ile resmen yeni bir sözleşme imzaladı. Böylece Premier Lig ekibinde 2029 yazına kadar kalacak. Anlaşma, geleceğine ilişkin yoğun spekülasyonların ardından geldi. Manchester United, 29 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasındaydı. Kulüp, uzun süredir beklenen haberi resmen doğruladı.

Calvert-Lewin, Everton'dan ayrılmasının ardından 2025 yazında bonservis bedeli ödenmeden Leeds'e katıldı. Golcü, geçen sezon tüm kulvarlarda 15 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon ise cumartesi günü Chelsea karşısında alınan farklı 4-1'lik galibiyette attığı gol de dahil olmak üzere altı gole ulaştı.

Premier Lig'de golcü kimliğiyle öne çıktı

Calvert-Lewin, Leeds'e katıldığından bu yana Premier Lig'de 19 gol attı ve bu dönemde ligin en çok gol atan İngiliz oyuncusu oldu. En yakın takipçileri olan vatandaşları Morgan Gibbs-White ve Ollie Watkins'in üç gol önünde bulunuyor.

Leeds'teki etkileyici performansı, golcünün mart ayında İngiltere kadrosuna dönmesini de sağladı. Eylül/ekim ve kasım aylarındaki kadrolarda da yerini korudu. Ancak sonuçta İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

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Elland Road'da takımın iskeleti korunuyor

Leeds'te kalma kararı alan tek oyuncu golcü değil. Sky Sports'a göre orta saha oyuncusu Ao Tanaka da yeni bir sözleşme imzalamaya yakın. Orta sahanın kilit isimlerinden biri hâline gelen Tanaka'nın da 2029'a kadar takımda kalması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu, kulübün bu sezonki 11 lig maçının dokuzuna ilk 11'de başladı. Takım, onun ilk 11'de başladığı 66 maçın yalnızca 10'unu kaybetti.

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Bu görüşmeler, Ethan Ampadu, Joe Rodon, Jayden Bogle ve Brenden Aaronson'ın da aralarında bulunduğu birkaç as takım oyuncusunun yeni sözleşme imzaladığı hareketli yaz döneminin ardından geldi.

Farke'nin odağı sahada

Oyuncuları yeni sözleşmeler imzalarken teknik direktör Daniel Farke, kendi sözleşmesinin durumuyla ilgili konuşmakta daha isteksiz davrandı. Alman teknik adamın mevcut dört yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna karşın, kulüpte 2029'a kadar kalması için prensipte anlaşmaya varıldığı yönünde haberler var. Farke, son basın toplantısında geleceğine ilişkin soruları geçiştirerek kulübün ortak hedeflerine odaklanmayı tercih etti.

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Leeds, Premier Lig'de şu anda yedinci sırada ve Şampiyonlar Ligi potasının dört puan gerisinde. Cumartesi günü oynayacağı bir sonraki lig maçında Coventry'yi ağırlarken Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlemeyi sürdürmeye çalışacak.

Farke, "Ben Leeds United'ın teknik direktörüyüm. Oyuncularla sözleşme imzalarım, teknik direktörlerle değil. Buraya geldiğimden beri buradaki insanlara ve kulübe âşık oldum. Benim tek önemsediğim şey taraftarlarımız, çünkü gerçekten çok uzun süre acı çekmek zorunda kaldılar. Onlara başarı getirmek istiyorum. Oyuncuları ve kulüp çalışanlarını önemsiyorum, çalışma biçimim bu. Sözleşmem hakkında hiç konuşmak istemememin nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum, çünkü buradaki insanlara liderlik etmem gerekiyor. Bu kulüpteki kadınların ve erkeklerin lideriyim. Kimse geleceğinden, kendisinden ya da başka bir şeyden bahseden bir lider istemez. Bu benim tarzım da değil," diye açıkladı.