Barcelona, Club Brugge forveti Nicolo Tresoldi'nin hizmetlerini almak istemesi halinde ödemesi gereken bedeli artık biliyor.

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Sport gazetesi, Tresoldi'nin Avrupa futbolunun en dikkat çekici keşiflerinden biri olduğunu belirtti. Oyuncu, transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden birine dönüştü ve bu durum Belçikalı kulübü mali taleplerini önemli ölçüde yükseltmeye itti.

Transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın aktardığına göre, Tresoldi'den vazgeçmek için talep edilen mali değer şu anda 60 ila 70 milyon euro arasında değişiyor.

Bu meblağ, 35 ila 40 milyon euro arasında değişen ilk tahminlere kıyasla büyük bir artışı temsil ediyor.

22 yaşındaki Tresoldi'nin sergilediği üst düzey performans, piyasa değerinin artmasına katkıda bulundu. Club Brugge ise Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken değerli bir varlığa sahip olduğunun farkında.

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Barcelona, oyuncunun gelişimini yakından takip eden kulüplerden biri, ancak onunla anlaşma yarışındaki tek kulüp değil.

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Schira'ya göre Arsenal, Atletico Madrid ve Milan kulüpleri de forvete ilgi gösterdi. Böylece önümüzdeki aylarda, transferi sonuçlandırmak için 4 büyük kulüp arasında güçlü bir rekabete tanık olunabilir.

İtalya'da ise Milan, Tresoldi transferini tamamlamak için müzakereleri hızlandırmaya en istekli taraflardan biri olarak öne çıkıyor.

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La Gazzetta dello Sport gazetesi, İtalyan kulübünün oyuncuyu önümüzdeki ocak ayında kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiğini doğruluyor; ancak Club Brugge'ün mali talepleri herhangi bir acil hamleyi ciddi biçimde engelliyor.

Belçikalı kulüp, geçen yaz transfer döneminde Tresoldi'den kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmadığını kanıtlamıştı. İtalyan basınına göre Roma 35 milyon euro değerinde bir teklif sundu, ancak Club Brugge bu teklifi reddetti.

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Ancak belirleyici bir etken var; Tresoldi birkaç yıl boyunca İtalya'da bir deneyim yaşamayı tercih ediyor ve Milan kulübüne olan önceliğini hiçbir zaman gizlemedi; her ne kadar İtalyan kulübü şu anda ortaya konan mali talepleri karşılayabilecek durumda olmasa da.

Fakat Belçika'dan gelen mesaj gayet net. Belçikalı Het Laatste Nieuws gazetesinin aktardığına göre, Club Brugge, Tresoldi'nin kış transfer döneminde satılık olmadığını değerlendiriyor ve devasa bir mali teklif alsa bile oyuncunun ocak ayında ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor.

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Durum, haziran 2027'den itibaren değişecek; zira Belçikalı kulüp, yüksek mali taleplerini karşılayan bir teklif alması şartıyla oyuncuyu satma ihtimalini değerlendirmeye hazır olacak.

Dolayısıyla 60 ila 70 milyon euroluk meblağ, yaz transfer döneminde yapılabilecek her türlü müzakerenin başlangıç noktasını oluşturacak.

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Barcelona, rekabetin kızışmasıyla birlikte mali değeri çok daha yükselme tehlikesi taşıyan oyuncuyla anlaşma yarışına girip girmeyeceği konusunda bir karar vermek zorunda kalacak.

Club Brugge, şu an itibarıyla Tresoldi'yi satmak zorunda olmadığının ve Avrupa'nın büyük kulüpleri arasındaki rekabetin kendi lehine işleyebileceğinin gayet iyi farkında.