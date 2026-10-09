"Tüm dünya tıp camiasının yüzde 100 yanıldığını kanıtlayarak tarih yazmaya devam ettiği için Real Madrid'i bir kez daha tebrik etmek istiyoruz." Atletico Madrid, bu alaycı tweet'le Fede Valverde krizini yeniden alevlendirdi.

Real Madrid, Uruguaylı orta saha oyuncusunun üçüncü derece ayak bileği burkulması yaşadığını açıklamıştı. Bu sakatlık, derbi maçında Kang-in Lee'nin yaptığı sert müdahale sonucu meydana gelmiş, Real Madrid de bu müdahaleyi yapan oyuncunun doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakılmasını talep etmişti. Ancak oyuncu, resmi açıklamanın üzerinden yalnızca 17 gün geçtikten sonra yeniden takım kadrosuna dahil edildi.

Atletico Madrid, "Valverde mucizesi" ile dalga geçme fırsatını kaçırmadı. Üç haftanın ardından derbinin yankıları hâlâ sürerken, Atletico, gerek maç sırasında gerekse oyuncunun tıbbi raporunun açıklanmasının ardından büyük tartışmalara yol açan o pozisyon hakkındaki polemiği körüklemekten çekinmedi.

Real Madrid, Valverde'nin dönüşünü mümkün olduğunca uzun süre gizli tutmuş, ancak yarın cumartesi günü oynanacak Villarreal maçının kadrosunu açıkladı. Atletico karşısındaki derbide sakatlanan Real Madrid kaptanı, son antrenman seansına hiçbir sorun yaşamadan katıldı. Böylece söz konusu tıbbi raporun yayımlanmasından 17 gün sonra, milli ara sonrası ilk maçta teknik direktör José Mourinho'nun hizmetine girecek.

Sakatlığın detayları, 20 Eylül'de oynanan ve Real Madrid'in Metropolitano'da 2-1 kaybettiği derbi maçına dayanıyor. Uruguaylı yıldız, ilk yarıda Kang-in Lee'nin sert müdahalesine maruz kaldı. Cristian Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı müdahaleyle birlikte bu pozisyon, kulüp yönetiminin hakemliğe yönelik sert eleştiriler yöneltmesine neden oldu. Bu darbeye rağmen Valverde maçı tamamladı; endişeler ise ancak maç sonu düdüğünün ardından, sakatlığın olduğu bölgede belirgin bir şişlik fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Kulüp, oyuncunun durumuyla ilgili iki açıklama yapmıştı. Derbinin bitiminin hemen ardından yapılan ilk açıklamada, oyuncunun "sol ayak bileğinde güçlü bir sakatlık" yaşadığı belirtildi. İki gün sonra, yani 22 Eylül'de, ek tetkiklerin yapılmasının ardından kulüp, "sol ayak bileğinde üçüncü derece burkulma" şeklindeki nihai teşhisi açıkladı ve oyuncunun iyileşme sürecini "sürekli değerlendirmeye tabi" bıraktı.

Şimdi ise milli aranın ardından Valverde hazır hâle geldi ve Mourinho'nun hizmetine girdi. Bunun üzerine Atletico Madrid, oyuncunun hızlı iyileşmesinden dolayı onları "tebrik etme" fırsatını değerlendirerek üç hafta önce oynanan derbi zirvesine dair tartışmayı yeniden alevlendirdi.