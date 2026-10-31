Atlético, üst üste yedinci galibiyetiyle FC Barcelona ve Real Madrid'e nefes aldırmıyor

Atlético Madrid, LaLiga'daki başarılı performansını sürdürüyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin ekibi, cumartesi günü Levante'yi deplasmanda 2-0 yenerek ligde üst üste yedinci galibiyetini aldı. Estadi Ciutat de València'ya yaptığı son üç ziyarette beraberlikten öteye gidemeyen Atlético, 11 maçta topladığı 28 puanla şimdilik zirvede. Takipçileri FC Barcelona (27 puan) ve Real Madrid (24 puan) ise birer maç eksik oynadı.

Atlético'da eski Feyenoordlu Dávid Hancko, her zamanki gibi ilk 11'deydi. Hancko, bu sezon da Madrid ekibinin savunmasının merkezinde değişmez isimlerden biri. Geçen hafta sezonun ilk iki golünü atan Julián Álvarez de Lee Kang-in ile birlikte forvette maça başladı.

Jan Oblak, Daniel Requena'nın maçın ilk golünü atmasını önlemek için erken bir müdahalede bulunmak zorunda kalsa da karşılaşmaya Atlético hâkim oldu. Konuk ekip, çeyrek saatlik bölümün ardından Morten Hjulmand ile gole çok yaklaştı ancak Hjulmand'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Marcos Llorente ve Lee'nin de aralarında bulunduğu oyuncuların tehlikeli pozisyonlarının ardından Atlético, devre arasına on dakika kala golü buldu. Jon Ander Olasagasti, Álex Baena'nın pasını öylesine kötü karşıladı ki Grimaldo ceza sahasında bir anda zaman ve alan buldu. İspanyol oyuncu, tercih ettiği sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu: 0-1.

Atlético ikinci yarıya da iyi başladı ancak bitiricilikte şansı yaver gitmedi. Hancko'nun dönen toptan attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Birkaç dakika sonra Lee'nin sert şutu Nacho Pérez'e çarpıp direkten döndü. Bir saatlik bölümün ardından skor 0-2 oldu. Baena, etkileyici çalımını Giuliano Simeone'ye attığı ara pasıyla tamamladı; Simeone soğukkanlılığını koruyarak golü attı: 0-2.

Bu golden sonra Levante'deki maçta heyecan bir daha yükselmedi. Ev sahibi ekip çabalasa da birkaç cılız ataktan öteye gidemedi. Böylece üst üste ikinci yenilgisini alan Levante, LaLiga'da şimdilik düşme hattının bir puan üzerinde, 16. sırada yer alıyor.

Atlético, bu galibiyetle önündeki zorlu hafta için güven tazeledi. Madrid ekibi, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde, Ballon d'Or'u yeni kazanan Harry Kane'in takımı Bayern Münih'i ağırlayacak. Atlético, pazar günü de LaLiga'da FC Barcelona'ya karşı yine evinde oynayacak.