Atlético'nun yıldızları penaltı atışlarında başarısız oldu: Real Sociedad kupayı kazandı

Real Sociedad, Atlético Madrid ile oynadığı nefes kesici bir finalin ardından Copa del Rey'i kazandı. Bask ekibi, Estadio La Cartuja'da 120 dakikanın sonunda 2-2 berabere kalmasının ardından penaltı atışlarında (3-4) kupayı kaldırdı. Bu, Sociedad için kulüp tarihindeki dördüncü İspanya Kupası zaferi oldu.

Antoine Griezmann için bu özel bir maçtı: 2021'de FC Barcelona ile kupayı kazanan Atlético'nun yıldız oyuncusu İspanya'dan ayrılacak ve son Copa del Rey finalini oynadı. Maç, tarihi bir erken golle muhteşem bir şekilde başladı. Giuliano Simeone'nin uzun pasını kaçırmasının ardından, Ander Barrenetxea sadece 14 saniye sonra kafayla açılış golünü attı. Atlético hemen skoru yakalamak zorunda kaldı ve Ademola Lookman ile hücumda ısrarcı oldu.

Diego Simeone'nin takımı toparlandı ve 18. dakikada skoru eşitledi. Lookman, ceza sahası içinde ustaca dönerek topu uzak köşeye kontrolsüz bir vuruşla gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Maç bundan sonra iki takımın da gol fırsatları yakaladığı, Baskların hafif üstünlüğüyle gidip gelen bir mücadeleye dönüştü.

İlk yarı bitmeden Real Sociedad tekrar golü buldu. Kaleci Juan Musso'nun Guedes'e geç yaptığı müdahalenin ardından hakem Javier Alberola Rojas penaltı noktasını gösterdi ve Mikel Oyarzabal penaltıyı gole çevirerek skoru 1-2'ye getirdi.

İkinci yarıda topun hakimiyeti Atlético'daydı, ancak uzun süre gerçek bir yaratıcılık eksikliği yaşandı. Griezmann, Lookman ve Julián Álvarez'ın girişimleri tehlike yarattı, ancak kaleci Unai Marrero takımını ayakta tuttu. Diğer tarafta Real Sociedad kontratak fırsatlarını kollamaya devam etti ve bazı fırsatlar yakaladı.

Atlético son dakikalarda tüm gücüyle saldırıya geçince gerilim arttı. 83. dakikada hak edilen beraberlik golü geldi: Marcos Llorente ve Thiago Almada'dan gelen top Álvarez'e ulaştı ve o da güzel bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

Uzatmalarda Real Sociedad başlangıçta daha üstün görünen takımdı. Musso, Luka Sučić ve Orri Óskarsson’un şutları başta olmak üzere birçok kez kurtarış yapmak zorunda kaldı. Atlético ise buna karşılık Julián Álvarez’in üst direğe çarpan sert şutuyla cevap verdi.

Maçta başka gol olmadı ve ardından penaltı atışları başladı. Penaltılar, Atlético için Alexander Sørloth ve Álvarez'in 11 metreden kaçırdığı penaltılarla dramatik bir şekilde başladı. Sociedad, Orri Oskarsson'un kaçırdığı ikinci penaltının ardından kalan dört penaltıyı gole çevirdi ve seriyi 3-4 kazandı. Galibiyet golü, Pablo Marín tarafından üst köşeye gönderildi.